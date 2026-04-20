Radniku obezbjeđenja raznio arteriju zbog tiketa, isplivali svi detalji

M. J. (44), koji je u subotu u beogradskoj kladionici teško ranio radnika obezbjeđenja M. A. (20), danas izlazi pred tužioca, a riječ je o opasnom povratniku koji je ranije hapšen zbog nasilničkog ponašanja.

Osumnjičeni je, iako je u dosijeu već imao ozbiljna djela, i ovog puta kod sebe imao nelegalni pištolj koji je u trenutku hapšenja bio napunjen, piše Telegraf.

Drama u objektu počela je kada je M. J. pokušao da uplati tiket u kladionici u kojoj mu je ranije izrečena mjera zabrane ulaska. Ignorišući pravila, ušao je u sukob sa zaposlenima, koji su u pomoć pozvali obezbjeđenje. Usledila je žestoka tuča između osumnjičenog i dvojice radnika, M. A. (20) i M. J. (32).

M. J. je tokom fizičkog obračuna izvukao pištolj i ispalio hice. Da je situacija mogla biti još gora, potvrđuje podatak da je oružje bilo spremno za dalju upotrebu u momentu kada je policija intervenisala.

Ranjeni radnik obezbjeđenja pretrpio je stravične povrede. Metak mu je bukvalno raznio glavnu arteriju i glavnu venu, zbog čega je hitno operisan usljed masivnog krvarenja. Drugi radnik obezbjeđenja prošao je sa posjekotinama po glavi i tijelu.

​I osumnjičeni je primljen u bolnicu i to sa polomljenim nosom.

Nove prijave pred tužilaštvom

Policija je na mjestu pucnjave pronašla dvije čaure, a Više javno tužilaštvo (VJT) preuzelo je istragu. M. J. se sada tereti za tri nova krivična djela - Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja (za koji mu prijeti ozbiljna robija jer je pištolj bio nelegalan i napunjen, Izazivanje opšte opasnosti i Teška tjelesna povreda.