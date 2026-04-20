Žestoko nevrijeme pogodilo Bihać: Uništeno više desetina automobila

Snažno nevrijeme pogodilo je danas Unsko-sanski kanton, a najgore je prošao Bihać.

Kako se može vidjeti na snimcima, u Bihaću je padao grad veličine golf loptice.

Jedan od vlasnika rent a car kuće, koja se nalazi tri kilometra od centra grada, kazao je za Kliks da mu je grad uništio više od 30 automobila.

Kako je rekao, uništena je i brojna imovina, kako njemu tako i u komšiluku.

Prema dostupnim informacijama, grad je padao nepunih deset minuta, ali je zbog svoje jačine i veličine zrna izazvao veliku štetu. Ulice grada su u kratkom roku bile prekrivene slojem leda.

Još krupniji grad padao je u samom centru grada i napravio ogromnu štetu, koja će tek biti poznata.

Podsjetimo, jako nevreme sa gradom pogodilo je i dijelove Hrvatske.