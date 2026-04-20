Danas hitna i redovna sjednica Doma naroda

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH trebalo bi da danas na hitnoj sjednici razmatra samo jednu tačku dnevnog reda – zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH po hitnom postupku.

Ovaj zakonski prijedlog predviđa da, u slučaju poremećaja tržišta ili drugog opravdanog razloga, Savjet ministara može donijeti odluku o privremenom ukidanju ili smanjenju iznosa akcize na naftne derivate na period od maksimalno šest mjeseci u toku godine.

Nakon ove sjednice, čiji je početak zakazan u 10.30 časova, trebalo bi da bude održana redovna sjednica Doma naroda na čijem je dnevnom redu predviđeno razmatranje većeg broja zakonskih rješenja, izvještaja o radu Savjeta ministara, parlamentarnih komisija i revizije institucija BiH.

Delegati bi trebalo da u drugom čitanju, po skraćenom postupku, razmotre Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama, kao i zahtjev Savjeta ministara za hitno razmatranje Nacrta zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje.

Biće razmatran i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH, u prvom čitanju i po skraćenom postupku.

Predlagači su članovi Kolegijuma Doma naroda Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić, koji su predložili i raspravu o Nacrtu zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH, u prvom čitanju i po skraćenom postupku.

Na dnevnom redu je i zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, po hitnom postupku.

Delegati bi trebalo da razmotre i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH, u prvom čitanju.

Dnevnim redom obuhvaćeni su i Nacrt zakona o patentima, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu, Nacrt zakona o žigovima, Nacrt zakona o zaštiti poslovne tajne kao prava intelektualne svojine, Nacrt zakona o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda, Nacrt zakona o zastupanju u oblasti prava industrijske svojine, Nacrt zakona o mjernim jedinicama u BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku - svi u drugom čitanju.

Pred delegatima će se naći i zahtjev delegata Ilije Cvitanovića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Obavještajno-bezbjednosnoj agenciji BiH po hitnom postupku, te Nacrt zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije u BiH u prvom čitanju i po skraćenom postupku.

Takođe, trebalo bi da bude razmotren i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost u drugom čitanju, na prijedlog delegata Želimira Neškovića, te zahtjev Predstavničkog doma za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, po hitnom postupku.

Na dnevnom redu su izvještaj o radu Savjeta ministara za 2023. godinu, kao i niz izvještaja o radu stalnih parlamentarnih odbora i komisija, te više revizorskih izvještaja, uključujući i izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2024. godinu, sa tehničkom korekcijom.

Predviđeno je i razmatranje informacije o radu Tužilaštva BiH za 2024. godinu, kao i informacije o stanju u oblasti migracija u BiH za 2024. godinu.

Početak redovne sjednice Doma naroda planiran je u 12.30 časova, prenosi Srna