Ambasada BiH učestvovala na Evropskom omladinskom kulturnom festivalu u Pekingu

ATV
19.04.2026 09:53

Амбасада БиХ учествовала на Европском омладинском културном фестивалу у Пекингу
Foto: Ustupljena fotografija

Ambasada BiH u Kini predstavila je kulturnu i turističku ponudu naše zemlje na „Evropskom omladinskom kulturnom festivalu 2026“, održanom 18. aprila na trgu Džinšanjuan u Pekingu.

Ovaj cjelodnevni događaj okupio je više hiljada posjetilaca s ciljem jačanja međukulturnog dijaloga i prijateljstva između mladih iz Kine i evropskih zemalja. Na festivalu je učestvovalo sedamnaest ambasada akreditovanih u Kini, koje su svoje zemlje predstavile kroz nacionalne štandove, kulturne programe i interaktivne aktivnosti.

Štand Bosne i Hercegovine privukao je veliku pažnju posjetilaca i medija, koji su imali priliku da se upoznaju sa tradicionalnim narodnim nošnjama, suvenirima i domaćim slatkišima, kao i sa turističkim potencijalima zemlje. Poseban doprinos dali su studenti iz BiH koji studiraju kineski jezik u Kini – kroz radionice, igre i razgovore sa najmlađima približili su kulturu i tradiciju BiH.

Ambasador BiH u Kini, Siniša Berjan, obratio se prisutnima tokom otvaranja festivala, a potom održao i prezentaciju o kulturnom nasljeđu i turističkim atrakcijama BiH, prilagođenu djeci. Kao specijalni gost, učesnicima se obratio i poznati putopisac Robert Dacešin, koji je govorio o svojim putovanjima, kao i o značaju turizma i kulture u povezivanju naroda.

Берјан током обраћања присутнима
Berjan tokom obraćanja prisutnima

Program festivala obuhvatio je brojne aktivnosti – od susreta sa diplomatama i kreativnih radionica do scenskih nastupa i izložbi posvećenih kulturi i pismenosti.

Učešće BiH na ovom događaju potvrdilo je opredijeljenost zemlje ka jačanju kulturne saradnje, promociji raznolikosti i izgradnji mostova prijateljstva među mladima širom svijeta.

