Logo
Large banner

Vipotnik: Donja Gradina - opomena koja nas obavezuje i zavjet da nikada ne zaboravimo

Autor:

ATV
19.04.2026 09:18

Komentari:

0
Donja Gradina nije samo mjesto na kojem su sistemski vršeni ljudskom umu nepojmljivi zločini – ona je rana koja i danas krvari i boli, opomena koja nas obavezuje i zavjet da nikada ne zaboravimo, poručio je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekolgiju Bojan Vipotnik.

"Ovđe su prekinuti životi nedužnih ljudi, porodice su zauvijek rastavljene, a čovječanstvo suočeno sa najmračnijim licem zla", izjavio je Srni Vipotnik povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve genocoida nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH.

On je dodao da se danas poklanjamo sjenima žrtava, čuvajući uspomenu na njih sa dostojanstvom i tugom koja ne prolazi.

Vipotnik je istakao da je sveta dužnost da njegujemo sjećanje, da govorimo istinu i da je prenosimo budućim generacijama – ne, kako je dodao, da bismo živjeli u prošlosti, već da bismo iz nje učili i gradili svijet u kojem je svaki ljudski život svetinja.

"Neka nas ovo mjesto sabere u tišini, u molitvi i u zajedničkoj odgovornosti da se ovakvo stradanje nikada i nigd‌je više ne ponovi", rekao je Vipotnik.

U Kozarskoj Dubici i Donjoj Gradini danas se obilježava Dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac, uz prisustvo najviših zvaničnika Republike Srpske i Srbije.

Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja, 127.000 antifašista. U Jasenovcu je ubijeno 20.000 d‌jece.

Vlada Republike Srpske proglasila je 19. april Danom žalosti u Srpskoj povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu – Donjoj Gradini u NDH od 1941. do 1945. godine, prenosi Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bojan Vipotnik

Vlada Republike Srpske

Republika Srpska

Dan sjećanja

NDH

Jasenovac

Donja Gradina

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner