Episkop Sava povodom Dana sjećanja služi liturgiju u Kozarskoj Dubici

ATV
19.04.2026 09:15

Episkop Sava
Foto: Srna

Episkop marčanski Sava, uz sasluženje sveštenstva Srpske pravoslavne crkve predvodi liturgiju u crkvi Svetih apostola Petra i Pavla u Kozarskoj Dubici, povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u NDH.

Bogosluženju prisustvuju ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić, narodni poslanik Srđan Mazalica, načelnik opštine Kozarska Dubica Igor Savković, pripadnici Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka, predstavnici republičkih i opštinskih institucija, potomci jasenovačkih logoraša i brojni građani.

U Kozarskoj Dubici i Donjoj Gradini danas se obilježava Dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac, uz prisustvo najviših zvaničnika Republike Srpske i Srbije.

U Spomen-području u Donjoj Gradini dolazak posjetilaca i zvaničnika očekuje se u 10.00 časova, dok je polaganje vijenaca i cvijeća na grobno polje Topole planirano u 11.30 časova.

Parastos i pomen žrtvama genocida biće služen na grobnom polju Hrastovi u 12.00 časova, a u 12.45 planirano je obraćanje zvaničnika.

Svoje prisustvo najavili su predsjednici Republike Srpske i Srbije Siniša Karan i Aleksandar Vučić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Vlade Savo Minić, lider SNSD-a Milorad Dodik, zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac, ministri u Vladi Srpske i Vladi Srbije.

Lider SNSD-a Milorad Dodik najavio je juče da će u Donjoj Gradini biti i Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, kao i specijalni izaslanik presjednika SAD Donalda Trampa za borbu protiv antisemitizma Jehuda Kaplun.

Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja, 127.000 antifašista. U Jasenovcu je ubijeno 20.000 d‌jece, prenosi Srna

Vlada Republike Srpske proglasila je 19. april Danom žalosti u Srpskoj povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu – Donjoj Gradini u NDH od 1941. do 1945. godine.

Više iz rubrike

direktor MŽG

Republika Srpska

Arbutina: Nemoguće opovrgnuti brojne dokaze o genocidu nad Srbima u NDH

38 min

0
Дан жалости у Републици Српској, заставе на пола копља

Republika Srpska

Dan žalosti u Republici Srpskoj

1 h

0
Генерал Ратко Младић

Republika Srpska

Srpski ljekari pregledaće generala Mladića

1 h

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а, говори на централној свечаности поводом Дана полиције Републике Српске у Центру за обуку у Залужанима, 4. априла 2026. године

Republika Srpska

Dodik: Republika Srpska garancija da se stradanja Srba neće ponoviti

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

27

Kukavički gurnuo Jokića s leđa: Srbin "odletio" u publiku poslije prljavog poteza

09

22

Jedete u pogrešno vrijeme? Ovo može biti razlog zašto ne mršavite

09

21

Drama u kladionici: Ranio mladića jer mu nije dao da uplati tiket

09

18

Vipotnik: Donja Gradina - opomena koja nas obavezuje i zavjet da nikada ne zaboravimo

09

15

Episkop Sava povodom Dana sjećanja služi liturgiju u Kozarskoj Dubici

