Episkop Sava povodom Dana sjećanja služi liturgiju u Kozarskoj Dubici

Episkop marčanski Sava, uz sasluženje sveštenstva Srpske pravoslavne crkve predvodi liturgiju u crkvi Svetih apostola Petra i Pavla u Kozarskoj Dubici, povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u NDH.

Bogosluženju prisustvuju ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić, narodni poslanik Srđan Mazalica, načelnik opštine Kozarska Dubica Igor Savković, pripadnici Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka, predstavnici republičkih i opštinskih institucija, potomci jasenovačkih logoraša i brojni građani.

U Kozarskoj Dubici i Donjoj Gradini danas se obilježava Dan sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac, uz prisustvo najviših zvaničnika Republike Srpske i Srbije.

U Spomen-području u Donjoj Gradini dolazak posjetilaca i zvaničnika očekuje se u 10.00 časova, dok je polaganje vijenaca i cvijeća na grobno polje Topole planirano u 11.30 časova.

Parastos i pomen žrtvama genocida biće služen na grobnom polju Hrastovi u 12.00 časova, a u 12.45 planirano je obraćanje zvaničnika.

Svoje prisustvo najavili su predsjednici Republike Srpske i Srbije Siniša Karan i Aleksandar Vučić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Vlade Savo Minić, lider SNSD-a Milorad Dodik, zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac, ministri u Vladi Srpske i Vladi Srbije.

Lider SNSD-a Milorad Dodik najavio je juče da će u Donjoj Gradini biti i Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, kao i specijalni izaslanik presjednika SAD Donalda Trampa za borbu protiv antisemitizma Jehuda Kaplun.

Prema podacima Spomen-područja Donja Gradina, u zloglasnom logoru Jasenovac tokom Drugog svjetskog rata stradalo je 700.000 žrtava ustaškog zločina, među kojima 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja, 127.000 antifašista. U Jasenovcu je ubijeno 20.000 d‌jece, prenosi Srna

Vlada Republike Srpske proglasila je 19. april Danom žalosti u Srpskoj povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu – Donjoj Gradini u NDH od 1941. do 1945. godine.