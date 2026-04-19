Dan žalosti u Republici Srpskoj

ATV
19.04.2026 08:46

Дан жалости у Републици Српској, заставе на пола копља
U Republici Srpskoj je danas, u ned‌jelju, 19.aprila Dan žalosti povodom sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini u NDH od 1941. do 1945. godine.

Odluku o tome donijela je ranije Vlada Republike Srpske na telefonskoj sjednici.

Program obilježavanja počeo je sinioć 18. aprila u 20.00 časova u Domu kulture memorijalnom akademijom "Majka Kozara".

Centralni dio obilježavanja biće upriličen danas, kada će u 8.30 časova biti služena Sveta liturgija u Crkvi Svetih apostola Petra i Pavla u Kozarskoj Dubici, a potom će program biti nastavljen u Spomen-području Donja Gradina, gd‌je je za 11.15 časova predviđeno okupljanje učesnika.

Polaganje vijenaca i cvijeća na grobnom polju Topole je u 11.30 časova, a u 12.00 časova će na grobnom polju Hrastovi biti služen parastos i vjerski pomen žrtvama genocida u NDH.

Obilježavanje će biti završeno obraćanjem zvaničnika u 12.45 časova.

Direktor Javne ustanove Spomen-područje Donja Gradina Tanja Tuleković potvrdila je novinarima da će program biti realizovan prema utvrđenoj satnici, uz prisustvo brojnih zvaničnika i građana.

Ovaj događaj organizuje Odbor za obilježavanje Dana sjećanja, uz podršku institucija Republike Srpske i Srbije, s ciljem očuvanja kulture sjećanja i odavanja pošte nevinim žrtvama.

(Nezavisne)

