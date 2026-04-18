Logo
Large banner

Dodik: Više je Vučić učinio za narode u BiH, nego što Konaković može da obeća i slaže

18.04.2026 22:02

Komentari:

0
Милорад Додик на свечаној академији Агенције за осигурање Републике Српске
Foto: ATV/Branko Jović

Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković toliko nebitan, da na njega ne vrijedi trošiti riječi, ali da se skandali koje priređuje i odnosi koje nastoji da pokvari ne mogu prećutati.

- Kada izgovara ime predsjednika Srbije, Konaković treba da ustane. Više je Aleksandar Vučić učinio za narode u BiH, nego što Konaković može da obeća i slaže - naveo je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

On je rekao da je na uvažavanje koje Srbija pokazuje prema BiH, Sarajevo uzvraćalo neprijateljstvom, nesposobno da prihvati prostu činjenicu da Srbija poštuje BiH, ali voli Republiku Srpsku.

- A, što se tiče presude, naš narod kaže - čega se pametan stidi, budala se ponosi. Taj sud je u prvoj rečenici presuda slagao - da presuđuje u ime BiH, a presudio je u ime /Kristijana/ Šmita. Konaković može i konja i sebe vezivati gdje mu gazda kaže, Srbi se ne vezuju - poručio je Dodik.

Odgovarajući na pitanje iz publike pred sam kraj panela na diplomatskom forumu u Antaliji, Konaković je ponovo iskoristio priliku da se obruši negativnim komentarima o Srbiji i Republici Srpskoj, konkretno o predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku.

Njemu je, konkretno, zasmetalo to što je Dodik stajao pored Vučića na nedavnoj konferenciji za novinare u Beogradu.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Dodik: Više je Vučić učinio za narode u BiH, nego što Konaković može da obeća i slaže

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner