Cvijanović: Konaković uporno krši Ustav

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da nijedno slovo Ustava ne predviđa da Ministarstvo inostranih poslova ili ministar sebi mogu prigrabiti nadležnosti i djelovati umjesto Predsjedništva.
"Prema tome, /ministar spoljnih poslova Elmedin Konaković je prevarant i kriminalac koji uporno krši Ustav. To što je neprocesuiran svjedoči o činjenici da je pravosuđe više zainteresovano za izmišljeno, nego za stvarno kršenje Ustava", navela je Cvijanovićeva u objavi na društvenoj mreži Iks.
Ona kaže da su najobičnije budalaštine sve što Konaković priča.
"Njega više ni u Sarajevu niko ne uzima za ozbiljno, a kamoli izvan njega. Koliko je relevantan vidi se i po lupetanju. On pojma nema ni ko, ni kod koga, ni kada, ni kojim povodom dolazi u Republiku Srpsku. Skuplja kafanske tračeve pa ih onda plasira u javnost glumatajući obaviještenost, a ustvari se samo blamira", ističe Cvijanovićeva.
Ona poručuje da je SNSD bio i ostao jedino pod punom kontrolom Republike Srpske i njenih građana.
"Isključili smo sa liste kontakata bezveznjake poput Elmedina Konakovića", rekla je Cvijanovićeva komentarišući navode Konakovića da je SNSD remetilački fakto pod kontrolom Moskve.
Nijedno slovo Ustava ne predviđa da Ministarstvo inostranih poslova ili ministar sebi mogu prigrabiti nadležnosti i djelovati umjesto Predsjedništva. Prema tome, Konaković je prevarant i kriminalac koji uporno krši Ustav. To što je neprocesuiran svjedoči o činjenici da je… pic.twitter.com/uFE0LDr1KI— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) April 17, 2026
