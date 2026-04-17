Cvijanović: Konaković uporno krši Ustav

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da nijedno slovo Ustava ne predviđa da Ministarstvo inostranih poslova ili ministar sebi mogu prigrabiti nadležnosti i djelovati umjesto Predsjedništva.

"Prema tome, /ministar spoljnih poslova Elmedin Konaković je prevarant i kriminalac koji uporno krši Ustav. To što je neprocesuiran svjedoči o činjenici da je pravosuđe više zainteresovano za izmišljeno, nego za stvarno kršenje Ustava", navela je Cvijanovićeva u objavi na društvenoj mreži Iks.

Ona kaže da su najobičnije budalaštine sve što Konaković priča.

"Njega više ni u Sarajevu niko ne uzima za ozbiljno, a kamoli izvan njega. Koliko je relevantan vidi se i po lupetanju. On pojma nema ni ko, ni kod koga, ni kada, ni kojim povodom dolazi u Republiku Srpsku. Skuplja kafanske tračeve pa ih onda plasira u javnost glumatajući obaviještenost, a ustvari se samo blamira", ističe Cvijanovićeva.

Ona poručuje da je SNSD bio i ostao jedino pod punom kontrolom Republike Srpske i njenih građana.

"Isključili smo sa liste kontakata bezveznjake poput Elmedina Konakovića", rekla je Cvijanovićeva komentarišući navode Konakovića da je SNSD remetilački fakto pod kontrolom Moskve.