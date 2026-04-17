Cvijanović: Konaković uporno krši Ustav

ATV
17.04.2026 14:31

Цвијановић: Конаковић упорно крши Устав
Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da nijedno slovo Ustava ne predviđa da Ministarstvo inostranih poslova ili ministar sebi mogu prigrabiti nadležnosti i djelovati umjesto Predsjedništva.

"Prema tome, /ministar spoljnih poslova Elmedin Konaković je prevarant i kriminalac koji uporno krši Ustav. To što je neprocesuiran svjedoči o činjenici da je pravosuđe više zainteresovano za izmišljeno, nego za stvarno kršenje Ustava", navela je Cvijanovićeva u objavi na društvenoj mreži Iks.

Ona kaže da su najobičnije budalaštine sve što Konaković priča.

"Njega više ni u Sarajevu niko ne uzima za ozbiljno, a kamoli izvan njega. Koliko je relevantan vidi se i po lupetanju. On pojma nema ni ko, ni kod koga, ni kada, ni kojim povodom dolazi u Republiku Srpsku. Skuplja kafanske tračeve pa ih onda plasira u javnost glumatajući obaviještenost, a ustvari se samo blamira", ističe Cvijanovićeva.

Ona poručuje da je SNSD bio i ostao jedino pod punom kontrolom Republike Srpske i njenih građana.

"Isključili smo sa liste kontakata bezveznjake poput Elmedina Konakovića", rekla je Cvijanovićeva komentarišući navode Konakovića da je SNSD remetilački fakto pod kontrolom Moskve.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Željka Cvijanović

Elmedin Konaković

Ustav BiH

Više iz rubrike

Директор предузећа "Сарајево-гас" Источно Сарајево Недељко Елек и директор "Конвар" Београд Милош Петровић потписали уговор о пројектовању и изградњи магистралног гасовода Шепак - Нови Град

Republika Srpska

Potpisan ugovor o izgradnji magistralnog gasovoda Šepak - Novi Grad

1 h

0
Талић: Законским регулативама обезбиједићемо бесплатне плацеве у Бањалуци

Republika Srpska

Talić: Zakonskim regulativama obezbijedićemo besplatne placeve u Banjaluci

1 h

0
Милорад Додик на конференцији за Бањалуке.

Republika Srpska

Dodik: CIK treba da bude tehnički, a ne vladajući organ u BiH

2 h

0
предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић

Republika Srpska

Stevandić: Srpski glas u Americi glasniji od političkog Sarajeva

2 h

1

15

43

Melina Džinović okrenula glavu kad je vidjela sina: U neprijatan susret uskočila Brena

15

41

Dodik: Do juna zakonska rješenja o trinaestoj plati i podsticaj u privredi

15

31

Iran upravo objavio: Hormuški moreuz je otvoren

15

30

Uhapšen osumnjičeni za postavljanje bombe ispod auta

15

28

Uvedena nova riječ za vruć dan

