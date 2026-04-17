Dodik: CIK treba da bude tehnički, a ne vladajući organ u BiH

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da odluka Kancelarije za žalbe BiH na odluku CIK-a BiH da dodijeli posao nabavke izbornih tehnologija firmi "Starmatik", čija je ponuda znatno skuplja od drugih ponuđača, pokazuje pravu sliku BiH.

Dodik je ocijenio da su oni koji stoje iza ovakvih odluka pretvorili CIK u vladajuću strukturu u BiH.

"CIK je trebalo da bude tehnički, a ne vladajući organ. Zato nema dogovora ni oko čega ni sa političkim faktorima, niti sa učesnicima izbora. Niko se nije dogovorio da nešto treba da se radi. To je opet volja jednog neizabranog stranca koji utiče na sud, na izbore i na sve", rekao je Dodik novinarima u Beogradu.

Kako kaže, ne može da vjeruje da se oni koji to rade prave da su tolike budale.

"Ili su stvarno budale, pa vjeruju da takvo nešto može da prođe. Moguće je da nam nešto nametnu i da nam nešto otmu. Sve je učinjeno, jer vidim po optimizmu nekih ljudi koji su izbor britanske i njemačke strukture u BiH da oni već slave pobjedu", ukazao je Dodik.

To govori, kaže Dodik, da putem tog mehanizma žele da obezbijede i proglašavaju rezultate izbora kako oni hoće, bez obzira na to šta narod misli.

"Narod u Srpskoj mora da zna da je to upereno protiv njega i njegove slobode i da se mora naći način kako da se objasni ljudima da se ne bi napravila politička, društvena i svaka druga pobuna", rekao je Dodik, piše Srna.

CIK je za nabavku opreme sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića odabrao ponudu firme "Smartmatik" iako je bila za 17 miliona KM skuplja od one koju je dostavio "Planet soft".