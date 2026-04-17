Vlada Srpske o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima

Vlada Republike Srpske razmatraće danas po hitnom postupku Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske.

Na dnevnom redu sjednice su i Prijedlog zakona o gradu Foča po hitnom postupku, te Prijedlog zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje magistralnog gasovoda Šepak - Novi Grad i auto-puta Glamočani - Banjaluka - Mliništa, po hitnom postupku.

Biće razmotrena i informacija o uspostavljanju Centralnog registra Republike Srpske i nastavku reforme registracije poslovnih subjekata i pravnih lica, sa prijedlogom zaključka.

Banja Luka Mladi zasadili šest vrba uz Vrbas: Nakon sječe 25 stabala traži se odgovornost

Vlada bi trebalo da razmatra i informacije o obezbjeđenju sredstava za pribavljanje građevinske dozvole za početak izgradnje naučno-tehnološkog parka Republike Srpske, sa prijedlogom zaključka.