Dodik: Premijerom filma "Posljednji svjedok" podsjetiti se svih strahota koje je počinila NDH

ATV
17.04.2026 08:49

1
Милорад Додик
Današnjom premijerom filma ''Posljednji svjedok'' podsjetićemo se još jednom svih strahota koje je počinila NDH u sistemu koncentracionog logora Jasenovac, kroz nevjerovatnu životnu priču Jelene Buhač Radojčić, poručio je lider SNSD Milorad Dodik.

"Gospođa Buhač Radojčić je heroina koja čuva od zaborava strahote koje je kao dijete od sedam godina preživjela u logoru Stara Gradiška, noseći u sebi bol, ali i snagu da istinu prenese budućim generacijama. Hvala joj na tome", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Reditelju Nedeljku Lajšiću i cijeloj ekipi čestitam na odlično urađenom dokumentarno-istorijskom filmu, kaže Dodik, a koji ostavlja dubok trag u svijesti svakog gledaoca.

"Naša obaveza je da dostojanstvenim sjećanjem branimo istinu o stradanjima našeg naroda i na taj način doprinesemo borbi protiv revizije istorije", napisao je Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Milorad Dodik

Film

NDH

Jasenovac

Premijera Posljednji svjedok

