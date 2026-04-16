Dodik sa privrednicima: Načelno dogovoreno uvođenje 13. neoporezive plate

16.04.2026 18:44

Званичници Републике Српске сједе на ручку са истакнутим привредницима
Foto: Printscreen/X/MiloradDodik

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se danas sa privrednicima Republike Srpske.

Dodik je naveo da su razgovarali o konkretnim projektima koji će direktno unaprijediti standard naših ljudi i snagu naše ekonomije.

- Načelno smo dogovorili uvođenje 13. neoporezive plate, izgradnju velikih solarnih elektrana za potrebe privrede, kao i formiranje ministarstva ekonomije, koje će objediniti sve procese i ubrzati procedure u korist domaće privrede. Uspostavićemo i fond za podsticaje u privredi kako bismo olakšali finansiranje daljeg razvoja i zapošljavanja u Republici Srpskoj - naveo je Dodik na Iksu.

Dodik je naveo da je ključ napretka jasan - definisati strateške grane i snažno ih razvijati: turizam, poljoprivredu, prerađivačku i elektro-mašinsku industriju.

- Republika Srpska danas ima stabilnost potvrđenu i na međunarodnom finansijskom tržištu. Sada tu stabilnost pretvaramo u konkretne mjere za naš narod i našu privredu. Najbolje vrijeme za Republiku Srpsku tek dolazi - zaključio je Dodik.

