Ministarstvo trgovine reagovalo zbog izjava Branka Blanuše

16.04.2026 17:15

Бранко Блануша
U cilju istinitog informisanja javnosti, a povodom netačnih i tendencioznih izjava predsjednika SDS-a Branka Blanuše da akciza na dizel gorivo iznosi 0,30 KM, uz obračun PDV-a na taj iznos, a da se Republika Srpska odriče samo dijela tog iznosa, Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske dužno je da još jednom razjasni činjenice, saopštilo je ovo ministarstvo.

- Zakonom o akcizama u BiH, konkretno članom 17. glava IV, propisano je da se akciza na naftne derivate plaća po litru i to za dizel gorivo i ostala gasna ulja u iznosu od 0,30 KM po litru. Navedeni iznos akcize ne pripada u cijelosti Republici Srpskoj, već se raspoređuje između Republike Srpske i FBiH, u skladu sa koeficijentima koji se utvrđuju na kvartalnom ili mjesečnom nivou. Prema važećim raspodjelama, Republici Srpskoj pripada 34 odsto od tog iznosa, odnosno 0,10 KM po litru - saopštili su.

Naveli su da se upravo iz tog dijela prihoda Vlada Republike Srpske odrekla kroz Odluku o direktnoj podršci usljed poremećaja na tržištu naftnih derivata, kako bi ublažila udare na građane i privredu.

- Posebno je zabrinjavajuće što se u javnosti ponovo plasiraju netačne interpretacije, iako je ova informacija više puta jasno i precizno saopštena. Očigledno je da pojedini kritičari ove mjere ili ne razumiju činjenice, ili ih svjesno ignorišu, ne prihvatajući argumente koji su više puta izneseni - istakli su.

Ministarstvo će nastaviti da blagovremeno i transparentno informiše javnost, ali i da reaguje na svako dovođenje građana u zabludu, zaključili su u reagovanju.

