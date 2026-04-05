Vukanović: S Jelenom Trivić ni u crkvu, želi da bude premijer

Jelena Trivić je najveće razočarenje i najveće političko zlo u Republici Srpskoj, rekao je Nebojša Vukanović, lider Liste za pravdu i red.

Nakon nedavnog sastanka sa opozicije strasti su dodatno uzavrele na relaciji Nebojša Vukanović - Jelena Trivić. Stavovi lidera Liste za pravdu i red o Drašku Stanivukoviću odranije su poznati, međutim, osim sporadičnih napada na funkcionere Narodnog fronta, Vukanović nikada ovako oštro nije napadao Jelenu Trivić.

U svom posljednjem obraćanju, poručio je da sa Jelenom Trivić više ni u crkvu ne može otići zajedno.

"Jedna beskrupulozna gospođa koja misli da je pametna i koja bi prvo trebalo da ode u Šipovo, pa onda širom Srpske da kaže kako je to Stanivuković od zakletog neprijatelja sada postaje neko sa energijom, kako to reče gospodin Dubravac. Da ona i Draško u isto vrijeme objavljuju iste objave, tvrdeći lažno da ja tobož napadam njenu porodicu. Samo sam rekao da se s njima ne fotografiše za političke svrhe. Nemojte uvlačiti i dobijati političke poene slikajući se sa porodicom u krizi. Drago mi je da su djeca dobro, ja ih ne diram, samo kažem nemoj ih uvlačiti u ovo blato. Reci odakle ti prvi milion. Kako je to Draško od zakletog neprijatelja postao najveći saveznik i neko ko treba da bude kandidat za predsjednika Srpske?" rekao je lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.

On je napomenuo da na proteklom sastanku opozicionih stranaka nije bilo govora o kandidaturi za člana Predsjedništva BiH.

"Rekao sam Draško i Jelena podržite Blanušu. Draško, ti se povuci, prestani da napadaš Blanušu. Ne može propali student biti ispred dekana i profesora ETF-a i borca", ističe Vukanović.

On poručuje da je njegova ponuda bila da ostale stranke odlučuju o drugim funkcijama što uključuje Savjet ministara, poziciju predsjednika Vlade i ističe da je Jelena Trivić od njega zatražila da bude premijer.

"Ja sam za Blanušu, SDS je za Blanušu, jesi li ti gospođo Trivić za Blanušu? Ona je rekla hoću da budem premijer. Rekao sam joj da je na ivici cenzusa dajem ti fer ponudu. Da sam pašče kao ti rekao bih ti da prije četiri godine kada si ti bila kandidat nismo pričali o tome. Podržao sam te bezuslovno, a ti si mi rekla da ne mogu biti ministar unutrašnjih poslova", kaže Vukanović i poručuje da je Trivićka ključan problem.

"Ona je nastala tako što su je SDS i Mladen Bosić gurali kao mladu asistentkinju, a onda su prepoznali u PDP-u pa je preveli kod sebe obećavajući joj kompenzacioni mandat. Ona je izdala SDS, pa PDP. Izdaće sve da bi došla do cilja. Ona je neiskrena, podla, zla, sa njom nema razgovora", istakao je Vukanović.