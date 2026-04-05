Dodik: Podržavam napore Vučića i Orbana da zaštite energetsku infrastrukturu

05.04.2026 13:53

Foto: X / Milorad Dodik

Podržavam napore predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i mađarskog premijera Viktora Orbana da zaštite energetsku infrastrukturu i bezbjednost građana rekao je lider SNSD Milorad Dodik.

- Pokušaji da se terorizmom i sabotažama ugroze ključni energetski pravci predstavljaju napad ne samo na dvije države, već i na stabilnost cijelog regiona - napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

Dodik je naveo da je energetska sigurnost pitanje mira, razvoja i budućnosti naših naroda.

- Republika Srpska stoji uz Srbiju i Mađarsku u odlučnosti da se takvi pokušaji spriječe i sankcionišu - rekao je Dodik.

Milorad Dodik

Aleksandar Vučić

Viktor Orban

Gasovod

Kanjiža policija

