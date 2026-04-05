Oglasilo se Tužilaštvo: Kod gasovoda pronađeno oko četiri kilograma plastičnog eksploziva

05.04.2026 13:43

Војна полиција Србија на подручју општине Кањижа
Foto: Tanjug / AP / OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

Dva ranca sa oko četiri kilograma plastičnog eksploziva i materijal za izradu eksplozivne naprave pronađeni su u rejonu sela Velebit, Zimonjić i Trešnjevac kod Kanjiže, u neposrednoj blizini gasovoda sa Mađarskom, rečeno je iz Višeg javnog tužilaštva u Subotici.

Nakon uviđaja obavljenog na dijelu puta između Gornjeg Brega i Vojvode Zimonjića dežurni tužilac je za TV "Pink" rekla da je slučaj kvalifikovan kao krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje i promet oružja i eksplozivnih materija u sticaju sa krivičnim djelom diverzije.

"Pronašli smo dva ranca u kojima se nalazilo oko četiri kilograma materije, za koju se pretpostavlja da se radi o plastičnom eksplozivu. Preduzećemo sve neophodne radnje da bude pronađen počinilac krivičnog dela", poručili su iz Tužilaštva.

Pripadnici Vojske koji su učestvovali u uviđaju i obezbjeđivanju mjesta na kojem je eksploziv otkriven rekli su da su eksplozivna sredstva pronađena kod dva gasna postrojenja.

Oni su dodali da se pretres terena nastavlja kako bi se uspješno završila akcija u kojoj su učestvovali pripadnici Uprave kriminalističke policije, Vojne policije, Bezbjednosno-informativne agencije i Vojnobezbjednosne agencije.

Na terenu je više od 140 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ i Vojske Srbije, uključujući 72. brigadu za specijalne operacije.

U trouglu između sela Velebit, Trešnjevac i Vojvoda Zimonjić i dalje su raspoređena vozila MUP-a i Vojske, kao i sanitetska vozila.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obavijestio je premijera Mađarske Viktora Orbana o eksplozivu pronađenom u blizini gasovoda koji povezuje dvije zemlje, nakon čega je Orban sazvao hitnu sjednicu Savjeta za nacionalnu bezbjednost.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

