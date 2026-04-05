Opsadno stanje, policija i vojska blokirale puteve: Šta se dešava kod Kanjiže

05.04.2026 08:41

Опсадно стање, полиција и војска блокирале путеве: Шта се дешава код Кањиже

Na teritoriji opštine Kanjiža u blizini sela Trešnjevac uočene su jake snage pripadnika policije i vojske sa više putničkih, terenskih i kombi vozila.

Pripadnici policije i vojske blokirali su više putnih pravaca u opštini Kanjiža.

Kako saznaje RTS, blokirani su putevi iz pravca sela Trešnjevac ka selu Vojvoda Zimonjić, kao i putni pravac od sele Vojvoda Zimonjić, ka selu Velebit, a u vazduhu se čuju i helikopteri.

Policija i vojska pretražuju terene na putnom pravcu Trešnjevac- Vojvoda Zimonjić, kao i na putnom pravcu ka selu Velebit.

Pretres se vrši kombinovano sa zemlje, uz kontrolu i koordinaciju iz vazduha.

Kako RTS saznaje, po odobrenju VJT u Subotici, pripadnici Uprave kriminalističke policije zajedno sa Vojnom policijom i drugim jedinicama Vojske Srbije angažovani su od ranih jutarnjih časova na blokadi i pretresu dijela teritorije u opštini Kanjiža, radi potrage za nedozvoljenim materijama opasnim po živote građana i delove vitalne infrastrukturne objekte u tom dijelu Srbije.

