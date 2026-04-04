Osmani više nije predsjednik tzv. Kosovo

04.04.2026 18:22

Османи више није предсједник тзв. Косово

Vjosa Osmani predala je danas dužnost predsjednici parlamenta Aljbuljeni Hadžiju koja će obavljati funkciju vršioca dužnosti predsednika privremenih prištinskih institucija do izbora novog.

Osmani je u zgradi predsjedništva predala Hadžiju Ustav tzv. Kosova.

To neće biti lak zadatak. I ja sam pokušala i jedno i drugo u 2021. godini, i kao predsjednica Skupštine i kao vršilac dužnosti predsjednika. Biti šef države i voditi spoljnu politiku zemlje i njenu vojsku je velika obaveza. Želim vam puno uspeha i zdravlja u narednom periodu - kazala je Osmani.

Budući da Skupština tzv. Kosova nije izabrala novog predsjednika prije isteka mandata Osmani, tu funkciju sa pozicije vršioca dužnosti preuzima Hadžiju, koja će obavljati skoro sve poslove koje inače obavlja predsjednik privremenih prištinskih institucija.

Funkcija vršioca dužnosti predsjednika ne može trajati duže od šest mjeseci.

Poslanici, u skladu sa odlukom prištinskog Ustavnog suda od 25. marta, imaju rok do 28. aprila da izaberu novog predsjednika tzv. Kosova. Ukoliko to ne učine, Skupština tzv. Kosova biće automatski raspuštena, a novi izbori raspisani u roku od 45 dana.

(kosovo onlajn)

Srbija

Vjosa Osmani

