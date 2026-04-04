Logo
Large banner

Izgorjela teretana Branka Lazića

Autor:

ATV
04.04.2026 16:55

Komentari:

0
Изгорјела теретана Бранка Лазића

U subotu je izgorjela teretana u Novoj Pazovi, koja je u vlasništvu bivšeg kapitena Crvene zvezde Branka Lazića.

Prema nezvaničnim informacijama, u trenutku izbijanja požara bilo je ljudi u teretani.

Na terenu su vatrogasci, a uzrok požara još nije poznat.

Ko je Branko Lazić

Branko Lazić je bivši profesionalni košarkaš, dugogodišnji kapiten Crvene zvezde i reprezentativac Srbije. Godinama je bio jedan od najboljih odbrambenih igrača u istoriji regionalne košarke i čovjek koji drži gotovo sve klupske rekorde tima sa Malog Kalemegdana, piše Sportal.

Lazić je košarku počeo da trenira u Loznici. Profesionalni put je započeo je u FMP-u iz Železnika 2007. godine, što mu je 2011. godine otvorilo vrata Crvene zvezde.

Naslijedio je ulogu vođe tima 2017. godine od Luke Mitrovića. Igrač je sa najviše odigranih utakmica u crveno-bijelom dresu (preko 800) i najtrofejniji košarkaš u istoriji kluba (preko 20 titula).

Najveći uspjeh sa nacionalnim timom Srbije je ostvario 2017. godine na Evropskom prvenstvu, gdje je pod vođstvom Aleksandra Đorđevića osvojio srebrnu medalju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner