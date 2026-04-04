Izgorjela teretana Branka Lazića

U subotu je izgorjela teretana u Novoj Pazovi, koja je u vlasništvu bivšeg kapitena Crvene zvezde Branka Lazića.

Prema nezvaničnim informacijama, u trenutku izbijanja požara bilo je ljudi u teretani.

Na terenu su vatrogasci, a uzrok požara još nije poznat.

Ko je Branko Lazić

Branko Lazić je bivši profesionalni košarkaš, dugogodišnji kapiten Crvene zvezde i reprezentativac Srbije. Godinama je bio jedan od najboljih odbrambenih igrača u istoriji regionalne košarke i čovjek koji drži gotovo sve klupske rekorde tima sa Malog Kalemegdana, piše Sportal.

Lazić je košarku počeo da trenira u Loznici. Profesionalni put je započeo je u FMP-u iz Železnika 2007. godine, što mu je 2011. godine otvorilo vrata Crvene zvezde.

Naslijedio je ulogu vođe tima 2017. godine od Luke Mitrovića. Igrač je sa najviše odigranih utakmica u crveno-bijelom dresu (preko 800) i najtrofejniji košarkaš u istoriji kluba (preko 20 titula).

Najveći uspjeh sa nacionalnim timom Srbije je ostvario 2017. godine na Evropskom prvenstvu, gdje je pod vođstvom Aleksandra Đorđevića osvojio srebrnu medalju.