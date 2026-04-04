Čović javno kritikovao Obradovića poslije poraza u derbiju

Crvena zvezda nije uspjela da pobijedi Partizan na domaćem terenu u 35. kolu Evrolige. Susret koji je na programu bio u četvrtak uveče ostavio je veliki trag na tabeli elitnog takmičenja, pa sad ekipa Saše Obradovića nema pravo na grešku.

Osim toga, utisak je ostavila i reakcija trenera koji poslije izgubljenog derbija bio vidno ljut, a ponašanje Obradovića prokomentarisao je i predsjednik Košarkaškog saveza Nebojša Čović.

Partizan je slavio u Beogradskoj areni, a poslije pobjede trener Saša Obradović jedva da se pozdravio sa trenerom protivničkog tima i tu nije bio kraj. Pred kamerama je govorio vrlo kratko, tek da se obrati poslije bolnog poraza, pa je ponašanje glavnog stratega osudio i Nebojša Čović, rečima da trener mora da govori i kad gubi i kad pobjeđuje.

"Nije u redu tako, niste vi tu samo kao trener da pričate samo kad pobjeđujete, nego i kad gubite", započeo je Nebojša Čović u emisiji "Popodne" na Una televiziji.

"Uz sve uvažavanje i razumijevanje da mu (Saši Obradoviću) je palo jako teško, to mu je bila važna utakmica, ali svaka Zvezdina utakmice je važna, kao i Partizanova. Nemoj da dolaziš da igraš za Zvezdu, ako ne umiješ da igraš pod pritiskom. Drugo, taj pritisak mora da se nosi sa 100, 200, 500, milion, milion i po evra. Za to ste plaćeni."

Miljenović umjesto Jaga? Pametna odluka ili ne?

Govorio je Čović i o odluci trenera da u timu bude Stefan Miljenović, umjesto Jaga dos Santosa.

"Naravno, ja nisam čovjek koji popušta u disciplini. Potičem iz stare naše košarkaške škole gdje disciplina u klubu mora da bude vojnička, nema puno demokratije, mora da se zna red. Nikad nisam volio cirkuzantske varijante ni na jednom terenu. Moraš da budeš koncentrisan, da igraš maksimalno. Mislim da je (Dejan) Davidovac mora da bude među 12, to je moje mišljenje. Vidim da se protiv Jaga (dos Santosa) dosta smišljena i podmukla menadžerska kampanje, on je ovakav, onakav, neko je drugi bolji. Uz sve uvažavanje našeg domaćeg pleja (Stefana) Miljenovića, koji je fantastično odigrao odbranu protiv Panatinaikosa, kako je odigrao odbranu nad (Kendirkom) Nanom i kako je Nan dobio tehničku. Tako da... ima tu raznih elemenata."

"Zvezda je izgorjela pod pritiskom, iako je prošle godine bio duplo jeftiniji tim. Kad smo završili Kup prošle godine, ako se ne varam imali smo 16 pobjeda i 10 poraza. I imali smo pred nama još osam utakmica, šest smo igrali u Beogradu, gdje smo na pet bili direktni domaćini, a na šestoj je bio Makabi. I desilo se šta se desilo."