Šok za Lejkerse: Dončić završio regularni dio sezone

04.04.2026 10:07

Бек Лос Анђелес Лејкерса Лука Дончић, лијево, шутира док бек Кливленд Кавалирса Крејг Портер млађи брани током другог полувремена НБА кошаркашке утакмице у уторак, 31. марта 2026. године, у Лос Анђелесу.
Veliki problem za Los Anđeles Lejkerse u završnici regularnog dijela NBA sezone – Luka Dončić neće biti na raspolaganju svom timu do početka plej-ofa zbog povrede zadnje lože.

Klub iz Kalifornije potvrdio je da je u pitanju istegnuće drugog stepena na lijevoj nozi, koje zahtijeva duži oporavak. Povreda je detaljno analizirana nakon pregleda magnetnom rezonancom, a do nje je došlo tokom ubjedljivog poraza od Oklahome.

Dončić, koji ove sezone predvodi ligu po broju postignutih poena i predstavlja ključnog igrača u usponu Lejkersa ka samom vrhu Zapadne konferencije, povrijedio se još u prvom poluvremenu tog susreta.

Iako je dobio zeleno svjetlo da nastavi meč, na parketu se zadržao svega nekoliko minuta prie nego što je, vidno uz bolnu reakciju, morao da napusti igru.

Lejkersi trenutno imaju skor 50-27 i nalaze se u samoj završnici ligaškog dijela, sa još pet utakmica pred start doigravanja. Prvi naredni izazov očekuje ih na gostovanju u Dalasu.

Ovo nije prvi put da se slovenački as suočava sa problemima iste vrste – neposredno pred Ol-star pauzu već je pauzirao nekoliko utakmica zbog slične povrede, ali se tada relativno brzo vratio na teren.

Ipak, s obzirom na trenutak u sezoni, klub očigledno ne želi da rizikuje dodatno pogoršanje stanja.

Iza Dončića je izuzetna sezona u dresu Lejkersa, njegova prva kompletna nakon dolaska iz Dalasa. Beleži impresivan učinak od 33,5 poena, uz 8,3 asistencije i 7,7 skokova po utakmici.

Dominaciju je posebno potvrdio tokom marta, kada je vezao čak 13 mečeva sa najmanje 30 poena, uključujući i sedam utakmica sa 40 ili više, prenosi b92.

