Jusuf Nurkić donirao novac za djecu stradalog sveštenika Nenada Mitrića?

Nakon pogibije sveštenika Nenada Mitrića i njegove supruge Nedeljke kod Broda pokrenuta je humanitarna akcija za njihovu djecu u kojoj je navodno bh. košarkaš uplatio Jusuf Nurkić uplatio 5.000 dolara.

Nenad i Nedeljka su poginuli u nesreći koja se dogodila kod Broda u mjestu Novo Selo, a u kolima su se u tom trenutku nalazila i njihova djeca koja su prebačena u bolnicu.

Nedugo nakon što je došlo do tragedije humani ljudi su preko sajta "GoFundMe" pokrenuli skupljanje pomoći, odnosno novca za mališane koji su ostali bez roditelja.

U kratkom roku je stiglo preko 2.500 donacija, a među njima se istakla jedna od 5.000 američkih dolara.

Toliku sumu je, prema podacima sa pomenutog sajta, uplatio Jusuf Nurkić.

Donacija Jusufa Nurkića

Izgleda da je centar Jute koji igra svoju 12. NBA sezonu i reprezentativac Bosne i Hercegovine vidio vijest o tragediji i da ga je ona pogodila, pa je odlučio da pomogne.

Parohije širom Republike Srpske se opraštaju od sveštenika i njegove supruge

Sa bolnim riječima, Osinjska parohija se oprostila od nastradalih supružnika.

"Osvanuo je tužan i težak dan. Opraštamo se od izuzetnog sveštenika, dragog prijatelja i gosta naše parohije protonamjesnika Nenada Mitrića i njegove supruge popadije Nede. Oče Nenade, hvala ti za svaku molitvu, lijepu riječ i ljubav koju si dijelio sa nama", navodi se u objavi na društvenim mrežama.

Od nastradalog sveštenika i njegove supruge oprostili su se i iz Srpske pravoslavne crkve-Eparhija Kanadska.

"Draga braćo i sestre u Hristu, molimo vas da u svojim molitvama pomenete duše slugu Božijih, sveštenika Nenada i popadije Nedeljke, koji su tragično izgubili život u saobraćajnoj nesreći. Pomolimo se i za njihovu djecu, koji se trenutno nalaze u bolnici, da im Gospod podari snagu i iscjeljenje. Vječan im spomen", piše u objavi.

Poznati detalji nesreće

Iz dobojske policije su, navodeći inicijale, saopštili da se nesreća dogodila sinoć oko 20.05 na magistralnom putu na području Broda.

"Učestvovali su automobil “opel” kojim je upravljao N.M. sa kojim se u vozilu nalazila N.M. i tri maloljetne osobe, te kamion “mercedes” kojim je upravljao Ž.R. iz Broda. U nesreći su nastradali N.M. i N.M.. dok su tri maloljetne osobe zadobile tjelesne povrede i prevezeni su u zdravstvenu ustanovu u Slavonski Brod, Hrvatska, radi pružanja ljekarske pomoći", saopštila je Policijska uprava Doboj.

Uviđaj lica mjesta su izvršili policijski službenici Policijske stanice Brod, a istim je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.