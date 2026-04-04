Dan policije Republike Srpske

04.04.2026 08:34

Постројен свечани вод МУП-а Републике Српске у плавим униформама поводом обиљежавања Дана полиције у Бањалуци, 4. април 2026. године.
Dan policije Republike Srpske biće obilježen danas u Banjaluci u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Srpske.

Svečanosti će, između ostalih, prisustvovati predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, premijer Savo Minić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.

U 10.00 časova biće služen parastos i položeni vijenci kod centralnog spomen-obilježja stradalim pripadnicima MUP-a kod zgrade Ministarstva.

Centralna svečanost biće održana u Centru za obuku u Zalužanima sa početkom u 11.00 časova, saopšteno je iz MUP-a Srpske, prenosi Srna.

U 11.40 časova u Centru za obuku biće održana pokazna vježba pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice, Žandarmerije i Uprave za vazduhoplovstvo.

Izjave za novinare planirane su nakon pokazne vježbe.

Policija Republike Srpske formirana je 4. aprila 1992. godine i izvršna je institucija, operativni i istražni organ Ministarstva unutrašnjih poslova.

Pročitajte više

Офарбано црвено јаје у плетеној кошарици

Društvo

Ovo su običaji i veliki dani koje morate ispoštovati pred Vaskrs

1 d

0
Хитна и људи испред стадиона у Перуу гдје је зид пао на навијаче

Svijet

Tragedija! Zid stadiona se srušio na navijače, ima poginulih, teško povrijeđeni žene i djeca

1 d

0
Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Svijet

Stotine pumpi u Australiji bez goriva

2 d

2
Бјежао полицији, па убио трудницу у осмом мјесецу и њеног партнера

Svijet

Bježao policiji, pa ubio trudnicu u osmom mjesecu i njenog partnera

2 d

0

Više iz rubrike

Саво Минић Предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Zbog Marinka Bjelice i njegove djece ne smijemo se odreći svetinje

2 d

6
Милорад Додик у Врању на обиљежавању Дана сјећања на страдале у НАТО агрсији

Republika Srpska

Dodik objavio fotografiju i poručio: Ništa ljepše

2 d

0
Шта доноси бесплатна бањска рехабилитација?

Republika Srpska

Šta donosi besplatna banjska rehabilitacija?

2 d

0
За пет година у пољопривреду усмјерено милијарду КМ

Republika Srpska

Za pet godina u poljoprivredu usmjereno milijardu KM

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

04

Mediji pišu: Počeli pregovori o prekidu vatre na 45 dana?

07

54

U kakvom je stanju gasovod? Orban krenuo ka mađarsko-srpskoj granici

07

50

Gdje je pomoć u FBiH?: Kako su akcize sporne samo u Republici Srpskoj

07

46

Otac Ilona Maska tvrdi da je Epstin živ

07

35

Dnevni horoskop za ponedjeljak: Ovnovima se puni novčanik, Bikovi upoznaju srodnu dušu

