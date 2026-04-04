Dan policije Republike Srpske biće obilježen danas u Banjaluci u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Srpske.

Svečanosti će, između ostalih, prisustvovati predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, premijer Savo Minić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić.

U 10.00 časova biće služen parastos i položeni vijenci kod centralnog spomen-obilježja stradalim pripadnicima MUP-a kod zgrade Ministarstva.

Centralna svečanost biće održana u Centru za obuku u Zalužanima sa početkom u 11.00 časova, saopšteno je iz MUP-a Srpske, prenosi Srna.

U 11.40 časova u Centru za obuku biće održana pokazna vježba pripadnika Specijalne antiterorističke jedinice, Žandarmerije i Uprave za vazduhoplovstvo.

Izjave za novinare planirane su nakon pokazne vježbe.

Policija Republike Srpske formirana je 4. aprila 1992. godine i izvršna je institucija, operativni i istražni organ Ministarstva unutrašnjih poslova.