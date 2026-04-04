Stotine pumpi u Australiji bez goriva

04.04.2026 07:56

Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Nam Y. Huh

Australijski ministar energetike pozvao je građane da slobodno putuju ako su to planirali za Vaskrs, iako su stotine benzinskih pumpi, uglavnom u ruralnim krajevima, u subotu bile bez goriva dok rat u Iranu nastavlja da remeti snabdijevanje u zemlji.

"Vaskrs je veoma posebno vrijeme za vjeru i porodicu“, rekao je ministar energetike Kris Bouen (Chris Bowen).

"Podstičemo ljude da se pridržavaju svojih planova, posjete svoju porodicu i uzmu predah, ali nemojte uzimati više goriva nego što vam je potrebno“, dodao je.

Australija, koja uvozi oko 90 odsto svog goriva, suočila se sa lokalizovanim nestašicama zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku, koji u subotu ulazi u svoju šestu sedmicu.

Neki su zbog toga otkazali svoje planove da otputuju za produženi vikend.

Zalihe goriva: 39 dana za benzin, 29 za dizel

Zemlja ima benzina za 39 dana, dizela za 29, a kerozina za 30 dana, kazao je Bouen.

„Ukupan broj pumpi bez dizela u Australiji, gdje je došlo do najvećeg pritiska, iznosi 312 od oko 8.000 stanica“, rekao je Bouen, dodajući da se većina pogođenih pumpi odnosi na ruralne krajeve jer obnavljanje njihovih zaliha traje duže.

Premijer Entoni Albaniz (Anthony Albanese) u rijetkom je obraćanju naciji ove sedmice upozorio da će se ekonomske posljedice rata na Bliskom istoku osjećati mjesecima, te je podstakao građane da koriste javni prevoz.

(Indeks)

Pročitajte više

Бјежао полицији, па убио трудницу у осмом мјесецу и њеног партнера

Svijet

Bježao policiji, pa ubio trudnicu u osmom mjesecu i njenog partnera

2 d

0
Листа: Срби и Хрвати имају исти ''понос'' у гаћама

Zanimljivosti

Lista: Srbi i Hrvati imaju isti ''ponos'' u gaćama

2 d

0
Србин који не може да умре, Томислав 22 пута преварио смрт

Srbija

Srbin koji ne može da umre, Tomislav 22 puta prevario smrt

2 d

0
Никола Јокић на утакмици против Јута Џеза остварио нови трипл-дабл

Košarka

Definitivno kraj za Nikolu Jokića

2 d

0

Više iz rubrike

Бјежао полицији, па убио трудницу у осмом мјесецу и њеног партнера

Svijet

Bježao policiji, pa ubio trudnicu u osmom mjesecu i njenog partnera

2 d

0
Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Obaranje aviona neće uticati na razgovore sa Teheranom

2 d

0
Министар спољних послова и трговине Мађарске Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Vratiti ruske energente na evropsko tržište

2 d

0
Вода чаша

Svijet

Rat diže i cijene vode: Industrija flaširane vode pod pritiskom nestašica

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

17

BiH u fokusu međunarodnog poslovnog foruma u kineskom gradu Vuhanu

08

12

Vic dana: Došao Haso pijan u javnu kuću

08

06

Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

08

04

Mediji pišu: Počeli pregovori o prekidu vatre na 45 dana?

07

54

U kakvom je stanju gasovod? Orban krenuo ka mađarsko-srpskoj granici

