Stotine pumpi u Australiji bez goriva

Australijski ministar energetike pozvao je građane da slobodno putuju ako su to planirali za Vaskrs, iako su stotine benzinskih pumpi, uglavnom u ruralnim krajevima, u subotu bile bez goriva dok rat u Iranu nastavlja da remeti snabdijevanje u zemlji.

"Vaskrs je veoma posebno vrijeme za vjeru i porodicu“, rekao je ministar energetike Kris Bouen (Chris Bowen).

"Podstičemo ljude da se pridržavaju svojih planova, posjete svoju porodicu i uzmu predah, ali nemojte uzimati više goriva nego što vam je potrebno“, dodao je.

Australija, koja uvozi oko 90 odsto svog goriva, suočila se sa lokalizovanim nestašicama zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku, koji u subotu ulazi u svoju šestu sedmicu.

Neki su zbog toga otkazali svoje planove da otputuju za produženi vikend.

Zalihe goriva: 39 dana za benzin, 29 za dizel

Zemlja ima benzina za 39 dana, dizela za 29, a kerozina za 30 dana, kazao je Bouen.

„Ukupan broj pumpi bez dizela u Australiji, gdje je došlo do najvećeg pritiska, iznosi 312 od oko 8.000 stanica“, rekao je Bouen, dodajući da se većina pogođenih pumpi odnosi na ruralne krajeve jer obnavljanje njihovih zaliha traje duže.

Premijer Entoni Albaniz (Anthony Albanese) u rijetkom je obraćanju naciji ove sedmice upozorio da će se ekonomske posljedice rata na Bliskom istoku osjećati mjesecima, te je podstakao građane da koriste javni prevoz.

(Indeks)