Kolika je prodaja na pijacama u Srpskoj

Vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama u Republici Srpskoj u aprilu iznosila je 1.564.944 KM, što u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine predstavlja povećanje od 279.271 KM ili 21,7 odsto, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

U poređenju sa martom ove godine vrijednost prodaje u aprilu veća je za 111.854 KM ili 7,7 odsto.

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U strukturi ukupne prodaje poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama u aprilu povrće je učestvovalo sa 30,4 odsto, voće sa 18,9 odsto, mlijeko i mliječni proizvodi sa 16,8 odsto, živina i jaja sa 6,9 odsto, med i vosak sa 5,7 odsto, žita i proizvodi od žita sa 2,8 odsto, a grožđe sa 1,6 odsto, prenosi Srna.