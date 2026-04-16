Afrička kuga "zatvorila" pijacu: Upućen apel uzgajivačima

Stočna pijaca u Jagodini privremeno je zatvorena pošto je veterinarska inspekcija potvrdila prisustvo afričke kuge svinja.

Javno preduzeće "Standard" saopštilo je da je odluka o zatvaranju donijeta 14. aprila a mjera je uvedena kako bi se spriječilo dalje širenje ove zarazne bolesti među domaćim svinjama.

Nadležni ističu da je riječ o preventivnom koraku u cilju zaštite stočnog fonda i suzbijanja infekcije.

Podsjetimo, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ranije je proglasilo naselja Glogovac, Rajkinac i Mali Popović zaraženim područjima.

Istovremeno, okolna mesta svrstana su u zonu visokog rizika, gdje se sprovode pojačane mjere kontrole i nadzora.

Nadležne službe apeluju na uzgajivače da se pridržavaju propisanih mjera, kako bi se spriječilo dalje širenje bolesti, prenosi Informer.