Afrička kuga "zatvorila" pijacu: Upućen apel uzgajivačima

Autor:

ATV
16.04.2026 13:35

Komentari:

0
Афричка куга "затворила" пијацу: Упућен апел узгајивачима
Foto: Pexel/cottonbro studio

Stočna pijaca u Jagodini privremeno je zatvorena pošto je veterinarska inspekcija potvrdila prisustvo afričke kuge svinja.

Javno preduzeće "Standard" saopštilo je da je odluka o zatvaranju donijeta 14. aprila a mjera je uvedena kako bi se spriječilo dalje širenje ove zarazne bolesti među domaćim svinjama.

Nadležni ističu da je riječ o preventivnom koraku u cilju zaštite stočnog fonda i suzbijanja infekcije.

Podsjetimo, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ranije je proglasilo naselja Glogovac, Rajkinac i Mali Popović zaraženim područjima.

Istovremeno, okolna mesta svrstana su u zonu visokog rizika, gdje se sprovode pojačane mjere kontrole i nadzora.

Nadležne službe apeluju na uzgajivače da se pridržavaju propisanih mjera, kako bi se spriječilo dalje širenje bolesti, prenosi Informer.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

