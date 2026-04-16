Afrička kuga "zatvorila" pijacu: Upućen apel uzgajivačima

Autor:ATV
Komentari:0
Stočna pijaca u Jagodini privremeno je zatvorena pošto je veterinarska inspekcija potvrdila prisustvo afričke kuge svinja.
Javno preduzeće "Standard" saopštilo je da je odluka o zatvaranju donijeta 14. aprila a mjera je uvedena kako bi se spriječilo dalje širenje ove zarazne bolesti među domaćim svinjama.
Nadležni ističu da je riječ o preventivnom koraku u cilju zaštite stočnog fonda i suzbijanja infekcije.
Podsjetimo, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ranije je proglasilo naselja Glogovac, Rajkinac i Mali Popović zaraženim područjima.
Istovremeno, okolna mesta svrstana su u zonu visokog rizika, gdje se sprovode pojačane mjere kontrole i nadzora.
Nadležne službe apeluju na uzgajivače da se pridržavaju propisanih mjera, kako bi se spriječilo dalje širenje bolesti, prenosi Informer.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
3 h0
Srbija
3 h0
Srbija
6 h0
Srbija
6 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu