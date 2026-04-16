Dijete (3) nožem povrijedilo oko: Uslijedila hitna operacija

Ljekarski timovi Vojnomedicinske akademije (VMA) u Beogradu proveli su veoma intenzivnu noć između utorka i srijede, kada je hitno primljeno i trogodišnje dijete koje je zadobilo opasnu povredu oka dok se, usljed trenutka nepažnje, igralo nožem.

Potpukovnik docent dr Goran Rondović, glavni dežurni anesteziolog ove ustanove, potvrdio je za RTS da je dihete hitno hospitalizovano zbog ozbiljnosti povrede.

- U našem dežurstvu morali smo da zbrinemo dijete uzrasta od tri godine koje je nepažnjom povrijedilo oko igrajući se oštrim predmetom, odnosno konkretno nožem. Dijete je zbrinuto, operisano i u dobrom stabilnom stanju i nalazi se na odjeljenju Očne klinike - rekao je Rondović za javni servis Srbije.