Vujić ponovo pozvao sud u Hagu da omogući liječenje generala Mladića u Srbiji

Ministar pravde Srbije Nenad Vujić pozvao je ponovo Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS) da omogući liječenje generala Ratka Mladića u Srbiji, izrazivši zabrinutost zbog kontinuiranog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja.
Vujić ocjenjuje kao neprihvatljivo da se osnovno ljudsko pravo na liječenje dovodi u pitanje i upozorava da svako dalje odlaganje može imati nesagledive posljedice po život i zdravlje Mladića, podsjećajući da je Srbija u više navrata zvanično zahtijevala da mu se omogući liječenje u Srbiji, uz sve neophodne garancije države, ali da su ovi zahtjevi do danas ostali bez adekvatnog odgovora.
Svijet
Tramp najavio sastanak lidera Izraela i Irana nakon 34 godine
Kako se navodi u saopštenju resornog ministarstva, ministar je zbog toga ponovo pozvao MMKS i druge nadležne međunarodne institucije da bez odlaganja omoguće njegovo liječenje u Srbiji, u skladu sa principima humanosti, međunarodnog prava i univerzalnih standarda zaštite ljudskih prava.
- Republika Srbija spremna je da preuzme punu odgovornost za sprovođenje svih garancija koje bi se od nje tražile kako bi se generalu Mladiću pružila adekvatna zdravstvena njega - naveo je Vujić.
On je poručio da će Ministarstvo pravde nastaviti da koristi sva raspoloživa pravna i diplomatska sredstva kako bi zaštitilo prava generala Ratka Mladića i obezbijedilo poštovanje osnovnih ljudskih prava.
Svijet
Mediji: SAD planiraju niz akcija protiv Kube
Bivši general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić hospitalizovan je pa vraćen u pritvorsku jedinicu nakon što je doživio lakši moždani udar, a njegovo stanje opisuje se kao teško.
Mladić je prethodno imao više moždanih udara, a ima i ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja, kao i probleme sa bubrezima.
Više puta je bio hospitalizovan i podvrgavan različitim medicinskim i terapijskim zahvatima, uključujući i operativne intervencije na srcu i nozi.
Od 2024. godine se nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu.
Društvo
Slavimo Prepodobnog Nikitu Ispovjednika: Ove tri stvari strogo su zabranjene
Njegov sin Darko Mladić izjavio je juče da se zdravstveno stanje generala Mladića nakon moždanog udara pogoršava, kao i da situacija nije dobra.
