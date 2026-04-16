Vujić ponovo pozvao sud u Hagu da omogući liječenje generala Mladića u Srbiji

Ministar pravde Srbije Nenad Vujić pozvao je ponovo Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS) da omogući liječenje generala Ratka Mladića u Srbiji, izrazivši zabrinutost zbog kontinuiranog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja.

Vujić ocjenjuje kao neprihvatljivo da se osnovno ljudsko pravo na liječenje dovodi u pitanje i upozorava da svako dalje odlaganje može imati nesagledive posljedice po život i zdravlje Mladića, podsjećajući da je Srbija u više navrata zvanično zahtijevala da mu se omogući liječenje u Srbiji, uz sve neophodne garancije države, ali da su ovi zahtjevi do danas ostali bez adekvatnog odgovora.

Kako se navodi u saopštenju resornog ministarstva, ministar je zbog toga ponovo pozvao MMKS i druge nadležne međunarodne institucije da bez odlaganja omoguće njegovo liječenje u Srbiji, u skladu sa principima humanosti, međunarodnog prava i univerzalnih standarda zaštite ljudskih prava.

- Republika Srbija spremna je da preuzme punu odgovornost za sprovođenje svih garancija koje bi se od nje tražile kako bi se generalu Mladiću pružila adekvatna zdravstvena njega - naveo je Vujić.

On je poručio da će Ministarstvo pravde nastaviti da koristi sva raspoloživa pravna i diplomatska sredstva kako bi zaštitilo prava generala Ratka Mladića i obezbijedilo poštovanje osnovnih ljudskih prava.

Bivši general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić hospitalizovan je pa vraćen u pritvorsku jedinicu nakon što je doživio lakši moždani udar, a njegovo stanje opisuje se kao teško.

Mladić je prethodno imao više moždanih udara, a ima i ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja, kao i probleme sa bubrezima.

Više puta je bio hospitalizovan i podvrgavan različitim medicinskim i terapijskim zahvatima, uključujući i operativne intervencije na srcu i nozi.

Od 2024. godine se nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu.

Njegov sin Darko Mladić izjavio je juče da se zdravstveno stanje generala Mladića nakon moždanog udara pogoršava, kao i da situacija nije dobra.