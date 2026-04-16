Vujić ponovo pozvao sud u Hagu da omogući liječenje generala Mladića u Srbiji

16.04.2026 07:23

Вујић поново позвао суд у Хагу да омогући лијечење генерала Младића у Србији
Foto: You Tube/Televizija M/screenshot

Ministar pravde Srbije Nenad Vujić pozvao je ponovo Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS) da omogući liječenje generala Ratka Mladića u Srbiji, izrazivši zabrinutost zbog kontinuiranog pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja.

Vujić ocjenjuje kao neprihvatljivo da se osnovno ljudsko pravo na liječenje dovodi u pitanje i upozorava da svako dalje odlaganje može imati nesagledive posljedice po život i zdravlje Mladića, podsjećajući da je Srbija u više navrata zvanično zahtijevala da mu se omogući liječenje u Srbiji, uz sve neophodne garancije države, ali da su ovi zahtjevi do danas ostali bez adekvatnog odgovora.

Доналд Трамп-10042026

Svijet

Tramp najavio sastanak lidera Izraela i Irana nakon 34 godine

Kako se navodi u saopštenju resornog ministarstva, ministar je zbog toga ponovo pozvao MMKS i druge nadležne međunarodne institucije da bez odlaganja omoguće njegovo liječenje u Srbiji, u skladu sa principima humanosti, međunarodnog prava i univerzalnih standarda zaštite ljudskih prava.

- Republika Srbija spremna je da preuzme punu odgovornost za sprovođenje svih garancija koje bi se od nje tražile kako bi se generalu Mladiću pružila adekvatna zdravstvena njega - naveo je Vujić.

On je poručio da će Ministarstvo pravde nastaviti da koristi sva raspoloživa pravna i diplomatska sredstva kako bi zaštitilo prava generala Ratka Mladića i obezbijedilo poštovanje osnovnih ljudskih prava.

куба

Svijet

Mediji: SAD planiraju niz akcija protiv Kube

Bivši general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić hospitalizovan je pa vraćen u pritvorsku jedinicu nakon što je doživio lakši moždani udar, a njegovo stanje opisuje se kao teško.

Mladić je prethodno imao više moždanih udara, a ima i ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja, kao i probleme sa bubrezima.

Više puta je bio hospitalizovan i podvrgavan različitim medicinskim i terapijskim zahvatima, uključujući i operativne intervencije na srcu i nozi.

Od 2024. godine se nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu.

СПЦ

Društvo

Slavimo Prepodobnog Nikitu Ispovjednika: Ove tri stvari strogo su zabranjene

Njegov sin Darko Mladić izjavio je juče da se zdravstveno stanje generala Mladića nakon moždanog udara pogoršava, kao i da situacija nije dobra.

Pročitajte više

Полиција и хитна помоћ испред школе у Турској гдје се догодила пуцњава

Svijet

Jezivi detalji masakra u školi: Nastavnica ubijena dok je pokušavala da zaštiti učenike

1 h

0
Хороскоп

Zanimljivosti

Dnevni horoskop za 16. april: Šta vam zvijezde poručuju?

1 h

0
мрави

Svijet

Mravi odgovorni za nekoliko saobraćajnih nesreća u Njemačkoj

1 h

0
Винисијус на мечу против Бајерна

Fudbal

Spektakl u Njemačkoj: Sedam golova, crveni karton i Bajern u polufinalu Lige šampiona

9 h

0

Više iz rubrike

Ако добијете ову поруку, никако је не отварајте: Нова СМС превара кружи Србијом

Srbija

Ako dobijete ovu poruku, nikako je ne otvarajte: Nova SMS prevara kruži Srbijom

15 h

0
Судија држи чекић у судници

Srbija

Završne riječi u slučaju ''Banjska'': Prištinski tužilac traži doživotni zatvor za trojicu Srba

18 h

0
Предсједник Србије Александар Вучић заједно са руководством Републике Српске на конференцији за медије у Београду, 15.04.2026.

Srbija

Vučić: Sa rukovodstvom Srpske sagledali smo stanje bezbjednosti

22 h

0
Lisice zatvor pritvor

Srbija

Uhapšen Srbin na KiM, određeno mu zadržavanje

1 d

0

08

41

Nastavak akcije "Piramida", pretresi na 24 lokacije zbog droge i oružja

08

31

Izbio požar u rafineriji nafte u Australiji: Moguća nestašica goriva

08

24

Region najednom mjestu: Trebinje okuplja građevinsku elitu, najmoćnije investitore i stručnjake

08

19

Popila 14 tekila na kruzeru pa pala: Sud odlučio da treba da dobije odštetu

08

19

Orban neće prisustvovati neformalnom sastanku Evropskog savjeta

