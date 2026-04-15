Ako dobijete ovu poruku, nikako je ne otvarajte: Nova SMS prevara kruži Srbijom

15.04.2026 17:14

Ако добијете ову поруку, никако је не отварајте: Нова СМС превара кружи Србијом
Foto: Unsplash

Nova SMS prevara o navodno neplaćenim saobraćajnim kaznama ponovo kruži Srbijom. Ovo nije prvi put da poruke sa ovakvim sadržajem stižu građanima Srbije, bez obzira u kojoj su mobilnoj mreži.

U poruci koju je dobio jedan čitalac MONDO portala, navodi se da ga navodno Ministarstvo saobraćaja upozorava da saobraćajne kazne nisu plaćene. U poruci se nalazi i web-link na koji bi trebalo da se ode kako bi se provjerila kazna, a sugeriše se i da se odgovori na poruku što nikako ne treba da uradite!

"Obavještenje Ministarstva saobraćaja: Poslali smo vam više saobraćajnih prekršaja, ali sistem pokazuje da vaše kazne za parkiranje još uvijek nisu plaćene. Kazne će biti dospjele za 24 sata, kada će se naplatiti naknada za zakašnjenje (približno jedan odsto od ukupnog računa).

Da biste izbjegli gubitke, molimo vas da platite što je prije moguće. Da biste vidjeli detaljan račun, odgovorite sa '1' i ponovo otvorite SMS poruku ili je kopirajte i nalepite u pregledač", navodi se u poruci.

СМС превара у Србији
SMS prevara u Srbiji

