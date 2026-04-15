Završne riječi u slučaju ''Banjska'': Prištinski tužilac traži doživotni zatvor za trojicu Srba

Prištinsko tužilaštvo i advokati oštećenih tokom iznošenja završnih riječi u slučaju "Banjska" zatražili su da trojica optuženih Srba budu osuđeni na doživotni zatvor.

Oni su pred Osnovnim sudom u Prištini naveli da je oružani sukob u Banjskoj bio "direktan napad na policiju sa širokim i destabilišućim potencijalom na Kosovu".

Odbrana optuženih završne riječi iznijeće 20. aprila.

Advokat Ljubomir Pantović, branilac Blagoja Spasojevića, po završetku ročišta rekao je novinarima da po Zakonu o krivičnom postupku punomoćnici optuženih nemaju pravo da u završnoj riječi govore o kazni.

On je ocijenio da slučaj "Banjska", bar kada je riječ o trojici optuženih, ima sasvim drugu dimenziju od one koju su predstavili tužilac i advokati oštećenih.

U Banjskoj kod Zvečana u noći između 23. i 24. septembra 2023. godine došlo je do oružanog sukoba grupe Srba i policije, u kojem su ubijeni policajac i trojica Srba.

Tokom akcije u Banjskoj policija je uhapsila Dušana Maksimovića, Blagoja Spasojevića i Vladimira Tolića, koji se od tada nalaze u pritvoru i sada im se sudi po optužnici prištinskog tužilaštva.

Optužnica protiv njih i još 42 Srba zbog sumnje da su učestvovali u sukobu u Banjskoj podignuta je u septembru 2024. godine.

(SRNA)