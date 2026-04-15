Vučić: Sa rukovodstvom Srpske sagledali smo stanje bezbjednosti

15.04.2026 10:03

Предсједник Србије Александар Вучић заједно са руководством Републике Српске на конференцији за медије у Београду, 15.04.2026.
Sa rukovodstvom Republike Srpske detaljno smo sagledali stanje bezbjednosti i analizirali sve potencijalne prijetnje Srbiji i regionalnom miru, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je poručio da je fokus razgovora bio na zaštiti srpskih nacionalnih interesa u trenutku kada spoljni faktori pokušavaju da destabilizuju region.

"Stanje naše vojne moći, odbrambene kapacitete i kapacitete koje tek planiramo nabaviti kako bi te sposobnosti dodatno unaprijedili", kazao je Vučić.

Vučić upozorava da je stanje bezbjednosti u odnosu na januar kompleksnije.

"Zbog djelovanja aktivnosti Tirane, Prištine i Zagreba. Naš cilj je da očuvamo stabilnost", kaže Vučić.

Podsjetimo, rukovodstvo Republike Srpske održalo je u Beogradu sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

"Vojska Srbije biće najjača ne samo u regionu"

Vučić dodaje da je predložio usvajanje strategije robotizacije te da će Vojska Srbije biti jedna od najjačih i najmodernijih ne samo u regionu.

"Zamolio sam oficire da u ovom vremenu digitalizacije i robotizacije armije učestvuju sa dodatnom energijom. Naše opred‌jeljenje da čuvamo mir i stabilnost nije se promenilo, a to možemo samo ako smo dovoljno jaki i snažni. U narednim danima potpisaćemo važne ugovore za nabavku sredstava i vojne opreme. Očekuju nas velike i važne posete i napravili smo velike narudžbe za našu vojsku", rekao je Vučić dodajući da je stanje vojske u materijalno tehničkom smislu bolje nego u januaru.

On je rekao da se količina oružja i opreme uvećavaju i da će se nastaviti razvoj u tom smjeru, a ozbiljno će se posvetiti robotizaciji i digitalizaciji armije i da će Vojska Srbije biti jedna od najznačajnijih ne samo u regionu.

"U narednih 10 dana pozvaću Sinišu Karana u zvaničnu posjetu Srbiji"

Vučić je naglasio da će u narednih 10 dana pozvati predsjednika Republike Srpske Sinišu Karana u zvaničnu posjetu Srbiji.

"Želim da vas obavijestim da ću u zvaničnu posjetu pozvati u narednih 10 dana predsjednika Republike Srpske Sinišu Karana, da ćemo napraviti mnogo svečanosti i da ćemo pokazati najveće moguće poštovanje našim sestrama i našoj braći", rekao je Vučić.

