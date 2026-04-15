Službenik Suda BiH uhapšen zbog pronevjere oduzetog novca

Ognjen Matavulj
15.04.2026 09:37

Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Foto: ATV

Službenik Suda BiH S.B. (32) uhapšen je na graničnom prelazu Ivanica zbog sumnje da je počinio krivično djelo pronevjere u službi.

Hapšenje je usljedilo nakon što je v.d. predsjednice Suda BiH protiv njega podnijela prijavu Tužilaštvu BiH, koje je odmah izdalo naredbu SIPA za lišenje slobode.

”Hapšenje je izvršeno na graničnom prelazu Ivanica, prilikom pokušaja izlaska osumnjičenog iz BiH. Osumnjičeni se tereti da je kao referent specijalist za izvršenje krivičnih sankcija i evidenciju privremeno oduzetih predmeta u Sudu BiH nezakonito prisvojio veći iznos gotovog novca koji je bio pohranjen u Sudu BiH”, saopštilo je Tužilaštvo BiH.

Dodaju da će nakon ispitivanja osumnjičenog tužilaštvo donijeti odluku o daljim aktivnostima u predmetu.

