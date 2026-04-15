Mladić (18) pao sa krova: Zadobio teške povrede

ATV
15.04.2026 08:53

0
Возило Хитне помоћи.
Sinoć oko 19 časova, momak star 18 godina pao je sa krova zgrade bivše azotare u Novom Sadu.

Prema prvim informacijama, on se na ovom mjestu nalazio zajedno sa prijateljicom (16) inače ruskom državljankom, i zajedno su konzumirali alkohol. On se u jednom momentu nespretno okrenuo nakon čega je pao na pločnik u okviru kompleksa u Novom Sadu.

Ona je pokušala da ga pomjeri na sigurno, a potom je pozvala policiju. Dolaskom na lice mjesta policija je zatekla oba aktera događaja.

Momak je sa teškim povredama i svjesnom stanju prevezen u KCV, saznaje se od izvora bliskog istrazi.

Policija je obavila uviđaj, obavješten je tužilac, a prema prvim informacijama, nema elemenata krivičnog djela, a pad sa visine je za sada okarakterisan kao nesrećni slučaj, prenosi Blic.

