Prijetio da će bombom ubiti sebe i članove porodice: Osumnjičeni sproveden u OJT

Foto: ATV

Muškarac B.J. iz Kotor Varoša, koji je uhapšen nakon što je bombom prijetio da će ubiti sebe i članove porodice, sproveden je u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.

Njemu se na teret stavljaju nasilje u porodici nedozvoljeno posjedovanje oružja i izazivanje opšte opasnosti. ”Lice se sumnjiči da je oko 19 časova u dvorištu porodične kuće u Kotor Varošu aktivirao ručnu bombu ”M75”, tako što je izvukao osigurač i prijetio da će ubiti sebe i članove porodice. Nakon pregovora sa policijskim službenicima D.J. je vratio osigurač u ručnu bombu i istu odložilo”, saopštila je PU Banjaluka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.