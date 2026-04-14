Prijetio da će bombom ubiti sebe i članove porodice: Osumnjičeni sproveden u OJT

Autor:Slaviša Đurković
Muškarac B.J. iz Kotor Varoša, koji je uhapšen nakon što je bombom prijetio da će ubiti sebe i članove porodice, sproveden je u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.
Njemu se na teret stavljaju nasilje u porodici nedozvoljeno posjedovanje oružja i izazivanje opšte opasnosti.
”Lice se sumnjiči da je oko 19 časova u dvorištu porodične kuće u Kotor Varošu aktivirao ručnu bombu ”M75”, tako što je izvukao osigurač i prijetio da će ubiti sebe i članove porodice. Nakon pregovora sa policijskim službenicima D.J. je vratio osigurač u ručnu bombu i istu odložilo”, saopštila je PU Banjaluka.
Hronika
1 h0
Hronika
3 h0
Hronika
4 h1
Hronika
5 h0
Najnovije
Najčitanije
