Prijetio da će bombom ubiti sebe i članove porodice: Osumnjičeni sproveden u OJT

Slaviša Đurković
14.04.2026 18:57

Два полицајца спроводе у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци осумњиченог Б.Ј. из Котор Вароши који је пријетио да ће бацити бомбу
Muškarac B.J. iz Kotor Varoša, koji je uhapšen nakon što je bombom prijetio da će ubiti sebe i članove porodice, sproveden je u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.

Njemu se na teret stavljaju nasilje u porodici nedozvoljeno posjedovanje oružja i izazivanje opšte opasnosti.

”Lice se sumnjiči da je oko 19 časova u dvorištu porodične kuće u Kotor Varošu aktivirao ručnu bombu ”M75”, tako što je izvukao osigurač i prijetio da će ubiti sebe i članove porodice. Nakon pregovora sa policijskim službenicima D.J. je vratio osigurač u ručnu bombu i istu odložilo”, saopštila je PU Banjaluka.

