Preminuo dugogodišnji radnik RTRS-a Tomislav Granolić

14.04.2026 18:28

Преминуо дугогодишњи радник РТРС-а Томислав Гранолић
Dugogodišnji radnik Radio-televizije Republike Srpske Tomislav Granolić preminuo je danas u 61. godini.

Granolić je radio kao scenski radnik i bio je neizostavan dio kolektiva RTRS-a

"Godinama je svojim radom, trudom i predanošću učestvovao u stvaranju scena i emisija koje su gledaoci svakodnevno pratili. Iako je radio iza kamera, njegov doprinos bio je vidljiv u svakom kadru i svakoj postavljenoj sceni.

Iza sebe je ostavio suprugu Radu, sinove Nikolu i Pavla i kćerku Milicu.

Odlazak Tomislava Granolića ostavlja prazninu i među kolegama u našoj televizijskoj kući", saopšteno je na RTRS-u.

Kolega Tomislav biće sahranjen u četvrtak u 13.00 časova na mjesnom groblju Brankovac u Banjaluci.

