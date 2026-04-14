Preminuo dugogodišnji radnik RTRS-a Tomislav Granolić

Dugogodišnji radnik Radio-televizije Republike Srpske Tomislav Granolić preminuo je danas u 61. godini.

Granolić je radio kao scenski radnik i bio je neizostavan dio kolektiva RTRS-a

"Godinama je svojim radom, trudom i predanošću učestvovao u stvaranju scena i emisija koje su gledaoci svakodnevno pratili. Iako je radio iza kamera, njegov doprinos bio je vidljiv u svakom kadru i svakoj postavljenoj sceni.

Iza sebe je ostavio suprugu Radu, sinove Nikolu i Pavla i kćerku Milicu.

Odlazak Tomislava Granolića ostavlja prazninu i među kolegama u našoj televizijskoj kući", saopšteno je na RTRS-u.

Kolega Tomislav biće sahranjen u četvrtak u 13.00 časova na mjesnom groblju Brankovac u Banjaluci.