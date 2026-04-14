Poskupljuje li "besplatni" prevoz u Banjaluci?

Od priče o besplatnom prevozu za sve, došli smo do najave o poskupljenju ili eventualnom ukidanju čak 50 odsto linija i sve to u periodu od godinu dana. Podsjećanja radi, prošle godine u maju, odbornici u Skupštini Grada izglasali su besplatni prevoz za sve Banjalučane, a danas prevoznici najavljuju povećanje cijena karata ili ukidanje velikog broja polazaka, ukoliko se ne riješi problem poskupljenja goriva.

Danas je prvi čovjek Banjaluke, Draško Stanivuković, pozivajući se na globalne neprilike, rat i poskuljenje naftnih derivata kazao kako će Grad Banjaluka na sebe preuzeti poskuljenje goriva, ali samo u naredih mjesec-dva, dok za dalje, ne može da garantuje.

O ovim Stanivukovićevim navodima nisu informisani iz Autoprevoza, a što je za naš portal potvrdio i direktor Dejan Mijić. Na pitanje o najavama gradonačelnika da će Grad preuzeti poskupljenje na sebe u vidu subvencija, Mijić je rekao da nije upućen u ovu izjavu te da mu s druge strane grad Banjaluka nikada zvanično nije ni odgovorio na dopis, koji su poslali.

"Uradićemo sve da to građani ne osjete, ali nismo ni mi beskonačno mogući i ne možemo sve sanirati i sva čuda, koja se dešavaju u svijetu", kazao je Stanivuković uz obećanje da će Grad obezbijediti određene subvencije za gorivo i preuzeti povećanje cijena u narednih mjesec-dva, kako on navodi jer je situcija na globalnom nivou i dalje neizvjesna.

"I evo sada vi vidite kineski brod koji je prošao, a Amerika rekla da će u svaki pucati i eksplodiraće, a evo nisu to uradili. I šta to znači, ako se nešto od toga desi? Da li je pola svijeta ili cijeli svijet uvučen?" pita se Stanivuković dok se bavi globalnim neprilikama, a Banjalučanima obećava jedan "flaster" u vidu privremenog rješenja na mjesec do dva dok za više od toga ne nudi rješenje.

Predsjednik Skupštine Grada Ljubo Ninković pozdravio je ovu najavu gradonačelnika Draška Stanivukovića te je izrazio sigurnost da će ona pomoći građanima.

"Nadam se da će gradonačelnik razmotriti i ostale naše mjere pomoći i pokazati empatiju prema građanima. Prošle godine izglasali smo novac u budžetu za besplatan prevoz za sve građane, ali nažalost gradonačelnik nije imao sluha da to relizuje. Dok ne dobijemo izvještaj o izvršenju budžeta za prethodnu godinu, možemo samo nagađati o "trećinama" potrošenog novca", rekao je Ninković za naš portal.

Građani Banjaluke nisu imali priliku osjetiti "čari" besplatnog prevoza, ali sudeći po prilikama ili bolje rečeno neprilikama kako u svijetu tako i kod nas, uskoro će tražiti alternative jer poskupljenje karata gradskog prevoza sve je realniji scenarijo, koji će ih snaći.