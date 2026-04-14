Saobraćajna nesreća na Petrićevcu: Od siline udarca na automobilu otpao točak

Kod mosta na Petrićevcu još jedna u nizu saoraćajnih nesreća. Kako javljaju čitaoci ATV portala sa mjesta nezgode, od siline udarca je na automobilu otpao točak.
Za sada nije poznato da li ima povrijeđenih osoba, a na terenu je prisutna policija.
Na ovoj dionici dogodilo se više ozbiljnih saobraćajnih nesreća, pa su građani ovog naselja zabrinuti za bezbjednost.
Podsjetimo, kako je ATV ranije pisao, gradska vlast se pomenutom saobraćajnicom hvalila kao primjerom modernizacije i napretka, a sada se postavlja pitanje koliko još saobraćajnih nezgoda treba da se desi, ili ne daj Bože sa ljudskim žrtvama, da bi neko od njih regovao i riješio problem koji ugrožava bezbjednost stanovnika ovog naselja.
