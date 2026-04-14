Dodik: Saučešće Hercogu i Netanjahuu povodom Dana sjećanja na mučenike holokausta

14.04.2026 09:06

Милорад Додик
Foto: ATV / Branko Jović

Predsjednik SNSD Milorad Dodik uputio je izraze iskrenog i najdubljeg saučešća, te poštovanja i saosjećanja predsjedniku Države Izrael Isaku Hercogu i premijeru Benjaminu Netanjahuu povodom obilježavanja Dana sjećanja na mučenike i heroje Holokausta koji će biti obilježen danas u Jad Vašemu.

- Država Izrael danas obilježava Dan sjećanja na šest miliona Jevreja ubijenih u Holokaustu od nacističke Njemačke i njenih saradnika i na jevrejski otpor u tom periodu. Nevine žrtve Holokausta, ali i heroji Izraela nikada ne smiju biti zaboravljeni! - naglasio je Dodik u saučešću Hercogu i Netanijahuu i istakao da Republika Srpska ostaje snažno uz Izrael.

Кипар

Svijet

Incident na Kipru: Snage kiparskih Turaka upale u zonu razdvajanja

U saučešću premijeru Izraela Dodik je još dodao da je Holokaust najstrašnija mrlja na licu Evrope koju moramo zauvijek pamtiti sa poštovanjem, ali i da spriječimo bilo kakav pokušaj ponovnog buđenja zlih sila, bilo gdje i protiv bilo koga.

- Samo na taj način sjećanje će biti potpuno, a naša borba smislen i plemenit cilj! Povodom ove svečane prilike, koristim priliku da izrazim svoje najdublje poštovanje - poručio je Dodik.

Pročitajte više

Центар Денвер Нагетса Никола Јокић трчи на терен током првог полувремена НБА кошаркашке утакмице против Сан Антонио Спарса.

Košarka

NBA liga javno priznala da je Nikola Jokić najbolji

29 min

0
Мртав пијан прије 10 ујутру: Полиција зауставила возача, а онда услиједио шок

Region

Mrtav pijan prije 10 ujutru: Policija zaustavila vozača, a onda uslijedio šok

35 min

0
Снажан земљотрес погодио Русију

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Rusiju

41 min

0
Почиње дводневна блокада теретног саобраћаја на границама

Region

Počinje dvodnevna blokada teretnog saobraćaja na granicama

45 min

0

Više iz rubrike

Минић поручио Станивуковићу: Чекам те, ако смијеш

Republika Srpska

Minić poručio Stanivukoviću: Čekam te, ako smiješ

2 h

4
Република Српска

Republika Srpska

Treba li Republika Srpska da revidira stav prema Evropskoj uniji?

13 h

9
На слици је министар правде Републике Српске Горан Селак

Republika Srpska

Pozitivan revizorski izvještaj za Ministarstvo pravde Republike Srpske

14 h

2
"Ослобађањем злочинаца Суд БиХ правда злочине над Србима"

Republika Srpska

"Oslobađanjem zločinaca Sud BiH pravda zločine nad Srbima"

17 h

0

