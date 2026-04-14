Dodik: Saučešće Hercogu i Netanjahuu povodom Dana sjećanja na mučenike holokausta

Predsjednik SNSD Milorad Dodik uputio je izraze iskrenog i najdubljeg saučešća, te poštovanja i saosjećanja predsjedniku Države Izrael Isaku Hercogu i premijeru Benjaminu Netanjahuu povodom obilježavanja Dana sjećanja na mučenike i heroje Holokausta koji će biti obilježen danas u Jad Vašemu.
- Država Izrael danas obilježava Dan sjećanja na šest miliona Jevreja ubijenih u Holokaustu od nacističke Njemačke i njenih saradnika i na jevrejski otpor u tom periodu. Nevine žrtve Holokausta, ali i heroji Izraela nikada ne smiju biti zaboravljeni! - naglasio je Dodik u saučešću Hercogu i Netanijahuu i istakao da Republika Srpska ostaje snažno uz Izrael.
U saučešću premijeru Izraela Dodik je još dodao da je Holokaust najstrašnija mrlja na licu Evrope koju moramo zauvijek pamtiti sa poštovanjem, ali i da spriječimo bilo kakav pokušaj ponovnog buđenja zlih sila, bilo gdje i protiv bilo koga.
- Samo na taj način sjećanje će biti potpuno, a naša borba smislen i plemenit cilj! Povodom ove svečane prilike, koristim priliku da izrazim svoje najdublje poštovanje - poručio je Dodik.
