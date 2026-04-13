"Oslobađanjem zločinaca Sud BiH pravda zločine nad Srbima"

ATV
13.04.2026 15:53

"Ослобађањем злочинаца Суд БиХ правда злочине над Србима"
Foto: ATV

Oslobađanjem zločinaca Sud BiH opravdava zločine nad Srbima i svojim presudama vrijeđa cijeli srpski narod, izjavila je Srni predsjednik Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković Rajilić.

Nakon što je Apelaciono od‌jeljenje Suda BiH ukinulo prvostepenu presudu nekadašnjem komandantu 43. drinske brigade tzv. Armije BiH Ramizu Durakoviću za zločine nad srpskim civilima na području Čajniča, Rajilićeva je ocijenila da je i time pokazao da ne radi po pravu.

"Srbi ubijeni, a on /Duraković/ oslobođen. Imaju li ti ljudi imalo savjesti", rekla je Rajilićeva.

Naglasila je da nije ni čudo da niko u Republici Srpskoj nije zadovoljan presudama Suda BiH.

Vijeće Apelacionog od‌jeljenja Suda BiH ukinulo je prvostepenu presudu nekadašnjem komandantu 43. drinske brigade takozvane Armije BiH Ramizu Durakoviću kojom je osuđen na tri i po godine zatvora za zločine nad srpskim civilima počinjene 1993. na području Čajniča, piše Srna.

Božica Živković Rajilić

Udruženja žena žrtava rata

Armija BiH

Sud BiH

Ramiz Duraković presuda

