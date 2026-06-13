Republika Srpska neće glasati na referendumu za pristupanje EU, što iritira Brisel, čija je politika usmjerena na podršku muslimanima u BiH, rekao je predsjednik Milorad Dodik za TASS.

"Mislim da većina neće glasati za evropske integracije, ako govorimo o Srbima i Republici Srpskoj. To, naravno, iritira Brisel. Ali to je rezultat njihove neuspjele politike, usmjerene prvenstveno na podršku muslimanima u BiH, a ne na objektivnost", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, društvo u Republici Srpskoj trenutno nije spremno za evropske integracije zbog politike briselske administracije koja je godinama bila negativna i nudila je samo loša rješenja.

Ponovio je da Republika Srpska neće dozvoliti da se za ruske državljane uvedu vize kao što nije dozvolila ni uvođenje sankcija Rusiji.

"BiH ne postoji bez Srba. A Srbi kažu: vize za ruske državljane neće biti uvedene. Bošnjaci ne mogu donijeti takvu odluku bez nas. Ljudi iz moje stranke neće glasati za ovo. Ako ne glasaju, vizni režim za ruske državljane neće biti uveden, nešto što neki godinama insistiraju", rekao je Dodik, koji je lider SNSD-a.

Republika Srpska apsolutno neće dozvoliti vize ruskim građanima, čak i ako to znači da će pokušati da je kazne, naglasio je Dodik i dodao da će se vid‌jeti kako će se stvari odvijati.

Dodik je istakao i da ruski predsjednik Vladimir Putin postupa mudro izbjegavajući velike udare na Ukrajinu koji bi doveli do brojnih civilnih žrtava.

"Do sada nije bilo nijednog slučaja da je rusko oružje izazvalo smrt velikog broja civila. Naravno, bilo je žrtava, ali oni nikada nisu bili meta", kaže Dodik.

Napomenuo je da da postoje pozivi za snažniji odgovor, ali da Rusija teži strateškom cilju, a to je minimiziranje patnje civila, prenosi Srna.