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Mijenja se Glavni odbor SDS-a - taman da izaberu Stanivukovića za predsjednika?

Autor:

ATV
13.06.2026 15:38

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Главни одбор СДС-а
Foto: Fejsbuk

Prema informacijama ATV-a, SDS je sinoć održao sjednicu Predsjedništva stranke gdje je predsjednik Branko Blanuša saopštio da planira promjenu sastava Glavnog odbora koji će ići u prilog strujama unutar SDS-a koji podržavaju spajanje sa PSS-om Draška Stanivukovića.

Blanuša, kao predsjednik SDS-a, po statutu stranke ima pravo da imenuje i razriješi 26 članova Glavnog odbora. Plan je da se iz Glavnog odbora izbaci pet dosadašnjih članove koje su imenovali bivši predsjednici stranke, a uvede novih pet koji će napraviti prevagu unutar GO koja može podržati prijedlog Pokreta Sigurna Srpska.

Na prošloj sjednici GO, prijedlog Draška Stanivukovića i famozne fuzije SDS-a i PSS-a nije podržan. Novi članovi koje Blanuša planira uvesti u Glavni odbor pripadaju struji Darka Babalja koji podržava Draška Stanivukovića. Sa novom raspodjelom snaga Glavni odbor SDS-a bi tijesnom većinom mogao izglasati fuziju sa PSS-om, odnosno, ulazak Pokreta Sigurna Srpska u SDS - Volja naroda.

Na stolu je ponuda kojom bi se PSS utopio u SDS, ali bi Draško Stanivuković postao ili kandidat za predsjednika Republike Srpske ili predsjednik SDS-a. To je potvrdio i sam Branko Blanuša.

On je istakao i da ne želi da se povuče iz trke za predsjednika Republike Srpske, što bi, čitajući ponudu PSS, značilo da će predsjednik SDS-a i kandidat za Predsjedništvo BiH biti Draško Stanivuković.

Prema saznanjima ATV-a, u narednim danima trebalo bi da se održi sastanak SDS-a, Narodnog fronta i Pokreta Sigurna Srpska.

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Tagovi :

SDS

Branko Blanuša

Draško Stanivuković

PSS

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