Dodik sa Poljanskim: Potvrda prijateljstva Srpske i Rusije

Autor:ATV
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Predsjednik Milorad Dodik rekao je da mu je bila izuzetna čast da ugosti u Banjaluci stalnog predstavnika Ruske Federacije pri OEBS-u Dmitrija Poljanskog čija posjeta predstavlja još jednu potvrdu snažnih prijateljskih veza i međusobnog poštovanja Republike Srpske i Rusije.
Dodik je naveo da su ovom prilikom razgovarali o pitanjima od značaja za Republiku Srpsku, region i međunarodne odnose.
"Tokom razgovora razmijenili smo mišljenja o aktuelnim političkim pitanjima, položaju Republike Srpske i izazovima s kojima se suočava", naveo je Dodik na Iksu.
Bila mi je izuzetna čast ugostiti u Banjaluci stalnog predstavnika Ruske Federacije pri OEBS-u, gospodina Dmitrija Poljanskog i razgovarati o pitanjima od značaja za Republiku Srpsku, region i međunarodne odnose. — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 13, 2026
Njegova posjeta predstavlja još jednu potvrdu snažnih prijateljskih… pic.twitter.com/C2VbBTiU6z
On je dodao da posjeta Poljanskog predstavlja još jednu potvrdu snažnih prijateljskih veza i međusobnog poštovanja koje Republika Srpska i Ruska Federacija tradicionalno njeguju.
Dodik je naglasio da Republika Srpska veoma cijeni principijelan stav Ruske Federacije u međunarodnim institucijama, kao i činjenicu da je u Savjetu bezbjednosti UN uvijek bila glas poštovanja međunarodnog prava, Dejtonskog mirovnog sporazuma i prava srpskog naroda.
"Uvijek ćemo cijeniti prijatelje koji su bili uz Republiku Srpsku kada je to bilo najvažnije. Uvjeren sam da će i ova posjeta doprinijeti daljem jačanju naših odnosa na obostrano zadovoljstvo", naveo je Dodik.
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