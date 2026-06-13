Logo

Dodik sa Poljanskim: Potvrda prijateljstva Srpske i Rusije

Autor:

ATV
13.06.2026 13:51

Komentari:

0
Додик са Пољанским: Потврда пријатељства Српске и Русије
Foto: X / Milorad Dodik

Predsjednik Milorad Dodik rekao je da mu je bila izuzetna čast da ugosti u Banjaluci stalnog predstavnika Ruske Federacije pri OEBS-u Dmitrija Poljanskog čija posjeta predstavlja još jednu potvrdu snažnih prijateljskih veza i međusobnog poštovanja Republike Srpske i Rusije.

Dodik je naveo da su ovom prilikom razgovarali o pitanjima od značaja za Republiku Srpsku, region i međunarodne odnose.

"Tokom razgovora razmijenili smo mišljenja o aktuelnim političkim pitanjima, položaju Republike Srpske i izazovima s kojima se suočava", naveo je Dodik na Iksu.

On je dodao da posjeta Poljanskog predstavlja još jednu potvrdu snažnih prijateljskih veza i međusobnog poštovanja koje Republika Srpska i Ruska Federacija tradicionalno njeguju.

Dodik je naglasio da Republika Srpska veoma cijeni principijelan stav Ruske Federacije u međunarodnim institucijama, kao i činjenicu da je u Savjetu bezbjednosti UN uvijek bila glas poštovanja međunarodnog prava, Dejtonskog mirovnog sporazuma i prava srpskog naroda.

"Uvijek ćemo cijeniti prijatelje koji su bili uz Republiku Srpsku kada je to bilo najvažnije. Uvjeren sam da će i ova posjeta doprinijeti daljem jačanju naših odnosa na obostrano zadovoljstvo", naveo je Dodik.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Dodik

Dmitrij Poljanski

Republika Srpska

Komentari (0)

Više iz rubrike

Додик: Жељка Цвијановић ће бити мој приједлог за српског члана Предсједништва БиХ

Republika Srpska

Dodik: Željka Cvijanović će biti moj prijedlog za srpskog člana Predsjedništva BiH

3 h

8
"Британци настоје да одрже лажни наратив о Српској"

Republika Srpska

"Britanci nastoje da održe lažni narativ o Srpskoj"

4 h

0
генерал Војске Републике Српске Ратко Младић у Хагу

Republika Srpska

Darko Mladić: Cilj ostanka moga oca u Hagu jeste mučenje

7 h

0
Додик: Запад покушава да прекине сваку комуникацију између Срба и Руса

Republika Srpska

Dodik: Zapad pokušava da prekine svaku komunikaciju između Srba i Rusa

7 h

8

  • Najnovije

16

49

Tri jednostavna obroka, koja možete pripremiti kod kuće za gledanje utakmica

16

29

Ovo je prva žena Baje Malog Knindže: Rodila četvoro d‌jece, a u javnosti se ne pojavljuje

16

26

Klop udario na FIFA-u: Nadam se da fudbal neće postati prekid između reklama

16

12

Spavaju viseći na konopcima i ne sjedaju 12 godina!

15

59

Više od 50 fetusa zakopano u dvorištu, provjeravaju se navodi o eksperimentima

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima