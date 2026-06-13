Dodik sa Poljanskim: Potvrda prijateljstva Srpske i Rusije

Predsjednik Milorad Dodik rekao je da mu je bila izuzetna čast da ugosti u Banjaluci stalnog predstavnika Ruske Federacije pri OEBS-u Dmitrija Poljanskog čija posjeta predstavlja još jednu potvrdu snažnih prijateljskih veza i međusobnog poštovanja Republike Srpske i Rusije.

Dodik je naveo da su ovom prilikom razgovarali o pitanjima od značaja za Republiku Srpsku, region i međunarodne odnose.

"Tokom razgovora razmijenili smo mišljenja o aktuelnim političkim pitanjima, položaju Republike Srpske i izazovima s kojima se suočava", naveo je Dodik na Iksu.

Bila mi je izuzetna čast ugostiti u Banjaluci stalnog predstavnika Ruske Federacije pri OEBS-u, gospodina Dmitrija Poljanskog i razgovarati o pitanjima od značaja za Republiku Srpsku, region i međunarodne odnose.



Njegova posjeta predstavlja još jednu potvrdu snažnih prijateljskih… pic.twitter.com/C2VbBTiU6z — Milorad Dodik (@MiloradDodik) June 13, 2026

On je dodao da posjeta Poljanskog predstavlja još jednu potvrdu snažnih prijateljskih veza i međusobnog poštovanja koje Republika Srpska i Ruska Federacija tradicionalno njeguju.

Dodik je naglasio da Republika Srpska veoma cijeni principijelan stav Ruske Federacije u međunarodnim institucijama, kao i činjenicu da je u Savjetu bezbjednosti UN uvijek bila glas poštovanja međunarodnog prava, Dejtonskog mirovnog sporazuma i prava srpskog naroda.

"Uvijek ćemo cijeniti prijatelje koji su bili uz Republiku Srpsku kada je to bilo najvažnije. Uvjeren sam da će i ova posjeta doprinijeti daljem jačanju naših odnosa na obostrano zadovoljstvo", naveo je Dodik.