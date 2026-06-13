Dodik: Željka Cvijanović će biti moj prijedlog za srpskog člana Predsjedništva BiH

Autor:ATV
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Željka Cvijanović se nameće kao jedini kandidat za srpskog člana Predsjedništva BiH, poručio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Dodik je ovo istakao na sjednici Predsjedništva Aktiva žena SNSD-a, dodajući da će se o tome odrediti organi stranke, ali da on ne krije da će Cvijanović biti njegov prijedlog.
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"Smatram da Aktiv žena ima pravo da predlaže. Ja ne krijem da je Željka Cvijanović moj prijedlog za tu funkciju", rekao je Dodik.
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