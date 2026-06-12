Logo

Darko Mladić: Nastup BiH u UN potvrdio da mehanizam želi da muči generala Mladića

Autor:

ATV
12.06.2026 21:35

Komentari:

0
Дарко Младић, син генерала Ратка Младића
Foto: ATV

Nastup predstavnice BiH na današnjoj sjednici Savjeta bezbjednosti UN u Njujorku potvrdio je da je mučenje cilj nepuštanja generala Ratka Mladića iz haškog Mehanizma na liječenje, rekao je Srni generalov sin Darko Mladić.

Darko Mladić ističe da je predstavnica BiH eksplicitno rekla ono što predsjednica Mehanizma Grasijela Gati Santana radi, ali ne želi da otvoreno kaže i ocjenjuje da je "očigledno da su u koordinaciji".

Kako napominje, na prošloj sjednici Savjeta bezbjednosti su napravili gaf kada su tražili da se na generala Mladića ne odnose Mendelina pravila, a na ovoj su se deklarativno ponašale kao sudije koje treba da kažu da li se ta pravila poštuju ili ne, u namjeri da isprave prethodni gaf.

"Ali u suštini jasno su pokazale da je mučenje cilj ove situacije u kojoj ga u ovako teškom zdravstvenom stanju tamo drže. I ona je to eksplicitno rekla. To je razlog zašto ga ne puštaju i pod čijim uticajem se nalazi predsednica suda", zaključio je Darko Mladić.

On smatra da ova sjednica Savjeta bezbjednosti UN ništa specijalno ne može da promijeni kada su u pitanju prava generala Mladića, jer je predsjednik suda Santana i dalje ta koja ima diskreciono pravo da donese odluku hoće li on biti pušten na liječenje ili neće.

Tako će biti do 30. juna kada se, kako napominje, završava produženi mandat Mehanizma i kada će se vidjeti ko će biti predsjednik Mehanizma, da li ostaje Santana ili dolazi neko drugi, i koji će biti zadaci, kapacitet i budžet Mehanizma.

Darko Mladić navodi da su predstavnici haškog Mehanizma danas pokušali da predstave strategiju prema kojoj bi predali neke svoje funkcije i nastavili da postoje, ali da je iz izlaganja članica Savjeta bezbjednosti očigledno da su u toku pregovori o gašenju Mehanizma.

"Očigledno je da su pregovori između glavnih aktera u toku, ali ono što je jasno jeste da Mehanizam faktički treba da bude ugašen, iako tužilac i sudija pokušavaju da naprave minimalno jezgro koje će ostati da bi i dalje mogli da funkcionišu kako oni zamišljaju", kaže Darko Mladić.

On ne vjeruje da će manipulatorski i skandalozan nastup predstavnice BiH sa pominjanjem Srebrenice, biti presudan za konačan stav članica Savjeta bezbjednosti.

"Interesantno je da, iako je BiH sastavljena od tri konstitutivna naroda, imamo ambasadora koji predstavlja samo jedan narod, vrši diskriminaciju između žrtava. Kao što je sud izvršio diskriminaciju žrtava, tako i oni nemaju nikakvu percepciju da postoje i druge žrtve u BiH osim njihovih", rekao je Darko Mladić.

Kada je pitanju položaj generala Mladića, njegov sin poručuje da dokle god je živ, ima nade.

"Važno je da je moj otac živ, bez obzira što je u tako teškoj situaciji. Dok je živ, postoji nada da ćemo ipak da se izborimo za njegova prava", zaključio je Darko Mladić.

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu više puta je odbio zahtjev da general Mladić bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Darko Mladić

Ratko Mladić moždani udar

general Ratko Mladić

Savjet bezbjednosti UN

Komentari (0)

Pročitajte više

Ратко Младић

Republika Srpska

Na sjednici Savjet bezbjednosti UN i o generalu Ratku Mladiću

4 h

0
Сједница Савјета безбједности.

Svijet

Debata u Savjetu bezbjednosti; Rusija: Odluka suda o generalu Mladiću nehumana i nezakonita

6 h

0
Дарко Младић за АТВ: Генерал је јако лоше, не може да говори

Republika Srpska

Darko Mladić za ATV: General je jako loše, ne može da govori

8 h

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић на конференцији за медије у Бањалуици

Republika Srpska

Minić: Ne postoji druga institucija osim Haga koja u pritvoru drži ljude teškog zdravstvenog stanja

10 h

0

Više iz rubrike

Додик: Правда коју очекујемо од нове америчке администрације још није у потпуности остварена

Republika Srpska

Dodik: Pravda koju očekujemo od nove američke administracije još nije u potpunosti ostvarena

3 h

8
СДС

Republika Srpska

Božoviću smeta saradnja sa Vladom: Optužio stranačkog kolegu

4 h

7
НСРС

Republika Srpska

Briga za najstarije - povećanje penzija i jednokratna pomoć

4 h

0
Ратко Младић

Republika Srpska

Na sjednici Savjet bezbjednosti UN i o generalu Ratku Mladiću

4 h

0

  • Najnovije

23

04

Tragedija: Poginulo troje alpinista u Italiji

22

46

Arakči: Memorandum predviđa prekid rata

22

25

Uznemirujući snimak brutalnog prebijanja privrednika: Potegli pištolj, pa ga unakazili motkama

22

10

Poraz Partizana – Dubai je šampion ABA lige, Avramović presudio

21

59

Zaharova: Američki špijuni potvrdili ono o čemu Rusija govori godinama

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima