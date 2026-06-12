Briga za najstarije - povećanje penzija i jednokratna pomoć

Novo povećanje penzija, kao i jednokratna pomoć - to je predviđeno rebalansom budžeta Republike Srpske za 2026. godinu po hitnom postupku. Povećanje penzija ide za 3,55% od avgusta.

Najavljena je isplata jednokratne pomoći najstarijima u Srpskoj, za one sa penzijama ispod prosjeka 120 KM, a za one sa iznaprosječnim primanjima 80 KM.

"Moja penzija spada u grupu malih penzija, znači manje od 500 KM, koliko znači, pa svako povećanje je dobro",

"Nama penzionerima svako povećanje znači, ali ja lično imam jednu primjenu, šta znači penzioner od 400 KM, kaže da mu se penzija poveća 10% vi znate koliko je to, što ne bi išlo linearno povećanje, diže se penzija za 50 KM svima onima od 400 i onima od 1400",

"Dobro, dobro od koga je i dobro je... šta ćeš daće koliko mogu",

"Mnogo, tri dana imamo više hljeba", kažu građani.

Za ovo povećanje predviđeno je 35,4 miliona maraka, od avgusta do kraja godine. Ovo je 15. vanredno povećanje penzija u posljednjih 12 godina. Iz Udruženja penzionera Prijedor ističu da su zadovoljni što penzije rastu, te da bi bili još zadovoljniji da je jednokratna pomoć uvrštena u procenat rasta penzija.

"Sve u svemu kad saberemo dobro je da se dolazi do povećanja penzija koliko, toliko, međutim da je to dovoljno, nije dovoljno, da se mi razumijemo i svjesni su oni koji daju takav prijedlog da to nije dovoljno", rekao je Slobodan Brdar, predsjednik Udruženja penzionera grada Prijedor.

Iz Udruženja penzionera Trebinja kako kažu predlagali su drugačije usklađivanje penzija.

"Mi smo tražili da se penzije usklađuju sa otprilike 50% i da iznose u prosjeku 50% u odnosu na lične dohotke, a sada penzije iznose ispod 42 u odnosu na prosječne plate. Vlada uvijek obećava da će biti povećane penzije, ali u skladu sa finansijama", rekao je Mirko Milojević, predsjednik Udruženja penzionera grada Trebinje.

U Udruženju penzionera Srpske ističu da je vanredno povećanje bilo očekivano. Kažu da će sa ovim povećanjem penzije u Srpskoj za 2026. godinu porasti za ukupno 10%. Podsjećamo da su penzije redovno povećane za 6,45% početkom godine.

"Od prvog januara su porasle i cijene u maloprodaji i plate, tako da taj dobitak koji smo dobili prvog januara je već malo splasnuo, jer kupovna moć je oslabila, u pregovorima sa institucijama Republike Srpske je dogovoreno da vanredno povećaju kako je predviđeno zakonom, ako postoje sredstva u budžetu za određeni procenat, mi se nadamo da će biti povećano nakon rebalansa budžeta koji će Narodna skupština usvojiti ovog mjeseca", rekao je Ratko Trifunović, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske.

O povećanju penzija raspravljaće narodni poslanici na narednoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Ukoliko rebalans budžeta bude usvojen, penzionerima će od avgusta biti isplaćivane uvećane penzije.