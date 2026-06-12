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Ministarstvo finansija: Samo ove godine 750 miliona KM za investicije širom Srpske

Autor:

ATV
12.06.2026 15:56

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Влада Републике Српске
Foto: ATV

Republika Srpska je krenula u veliki investicioni ciklus i u toku je implementacija 6,6 milijardi KM vrijednih investicija. Samo u ovoj godini iz Budžeta će biti izdvojeno 750 miliona KM za investicije širom Republike Srpske, saopštilo je Ministarstvo finansija Srpske, reagujući na poziv predsjednika PSS-a Draška Stanivukovića na proteste zbog zaduženja Vlade Srpske za 800 miliona KM.

Od ukupnih investicija koje se izdvajaju iz Budžeta Republike Srpske, 80 odsto se odnosi na investicije u lokalne zajednice, tj. opštine i gradove Republike Srpske u kojima se rješavaju značajni infrastrukturni projekti od koristi za lokalno stanovništvo, navelo je Ministarstvo.

- Sve opštine koje su podnijele zahtjev za pomoć iz Budžeta Republike Srpske putem odgovarajućih procedura posredstvom Ministarstva finansija, dobiće sredstva od Vlade Republike Srpske - naglasili su.

Vodeći se politikom da potpuno opravdano i korisno investiranje podrazumijeva i veće zaduživanje, Vlada Republike Srpske sve odluke o dugu donosi odgovorno i savjesno.

- U prilog tome ide činjenica da će bez obzira na povećano zaduživanje, javni dug Republike Srpske na kraju godine iznositi 33,8 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), što je ispod zakonske granice, a 2005. godine kada je opozicija bila na vlasti javni dug je iznosio 55 odsto BDP-a i u to vrijeme nije bilo niti jedne investicije - saopštili su.

Pošto se Republika Srpska više ne suočava sa sankcijama, omogućen je pristup i unutrašnjim i spoljnjim tržištima.

Kako bi napravila značajan iskorak u razvoju i značajan rast BDP-a, Republika Srpska mora u narednom periodu još više podići nivo investiranja, jer su u proteklom periodu pod blokadama izgubljene prilike za to, što se mora nadoknaditi .

- Bilo bi dobro kada bi i grad Banjaluka krenuo u značajnije investiranje i kada bi završio bar jedan veliki infrastrukturni projekat od kojeg bi koristi imao grad i Republika Srpska u cjelini - zaključili su u saopštenju.

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Tagovi :

Vlada Republike Srpske

Ministarstvo finansija

Draško Stanivuković

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