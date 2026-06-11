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Penzionerima novo povećanje penzija i isplata jednokratne pomoći

Autor:

ATV
11.06.2026 18:22

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Пензионерима ново повећање пензија и исплата једнократне помоћи
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da će penzije u Republici Srpskoj u ovoj godini biti uvećane za deset odsto, odnosno da nakon januarskog povećanja od 6,45 odsto, od avgusta slijedi i novo povećanje od 3,55 odsto.

"Uz ovo povećanje planirana je i isplata jednokratne pomoći. Penzioneri sa ispodprosječnim penzijama dobiće 120 KM, dok će ostali penzioneri dobiti po 80 KM", naveo je Minić na Iksu.

Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici Prijedlog rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2026. godinu čiji je okvir 8.525.000.000 KM, što je uvećanje za 15,1 odsto ili za 1.116.000.000 KM, u odnosu na usvojeni budžet za 2026. godinu.

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Savo Minić

Vlada Republike Srpske

predsjednik Republike Srpske

Penzioneri

Jednokratna pomoć penzionerima

Povećanje penzija

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