Penzionerima novo povećanje penzija i isplata jednokratne pomoći

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da će penzije u Republici Srpskoj u ovoj godini biti uvećane za deset odsto, odnosno da nakon januarskog povećanja od 6,45 odsto, od avgusta slijedi i novo povećanje od 3,55 odsto.

"Uz ovo povećanje planirana je i isplata jednokratne pomoći. Penzioneri sa ispodprosječnim penzijama dobiće 120 KM, dok će ostali penzioneri dobiti po 80 KM", naveo je Minić na Iksu.

Penzije će u ovoj godini biti uvećane za 10%. Nakon januarskog povećanja od 6,45%, od avgusta slijedi i novo od 3,55 %.

Uz ovo povećanje planirana je i isplata jednokratne pomoći. Penzioneri sa ispodprosječnim penzijama dobiće 120 KM, dok će ostali penzioneri dobiti po 80 KM. — Savo Minić (@minic_savo) June 11, 2026

Vlada Republike Srpske usvojila je na današnjoj sjednici Prijedlog rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2026. godinu čiji je okvir 8.525.000.000 KM, što je uvećanje za 15,1 odsto ili za 1.116.000.000 KM, u odnosu na usvojeni budžet za 2026. godinu.