Stevanović: Od štrajka radnika "Željeznica" nema ništa, predviđena dovoljna sredstva za bruto plate

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović rekao je Srni da od najavljenog štrajka dijela radnika "Željeznica" nema ništa, ističući da je usvojenim prijedlogom rebalansa budžeta predviđeno sasvim dovoljno sredstava za bruto plate do kraja ove budžetske godine.

Stevanović je naveo da ukupan grant za "Željeznice" za ovu godinu iznosi 45 miliona KM, a da je u prošloj godini iznosio 10 miliona KM.

On je dodao da će predstavnici Ministarstva saobraćaja i veza zajedno sa menadžmentom "Željeznica" nastaviti razgovore sa predstavnicima sindikata.

Ekonomija "Rebalansom povećanje subvencija Željeznicama za 35 miliona KM"

"Ja sam im poručio prije dva dana posredstvom pomoćnika za željeznice Vesne Vožni da sačekaju da prođe rebalans budžeta u Narodnoj skupštini pa ćemo onda održati sastanak, međutim neko tamo očigledno nema strpljenja ili želi da skrene pažnju na sebe u javnosti. Ne mogu jednostavno da odgonetnem o čemu se tu radi, ali nek im je svima na čast", rekao je Stevanović, a prenosi Srna.

On je naglasio da mu je čudna koincidencija da danas kad je na sjednici Vlade bilo usvajanje rebalansa budžeta i grant za "Željeznice Republike Srpske" veći nego svih nekoliko zadnjih godina zajedno, dio sindikata sad raspravlja i razmišlja o štrajku.

"Danas kad smo izgubili tržište za prevoz robe na željeznici, kad muku muči Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo da se obezbijede sredstva za isplatu bruto plata do kraja budžetske godine, bez radikalnog otpuštanja radnika da pokušamo svi zajedno naći najbolja moguća rješenja, dio sindikata `Željeznica`, a ne kompletan sindikat, pokušava da skrene medijsku pažnju na sebe na način da se oni nešto bore i izbore, pričaju o kriminalu u `Željeznicama`, o nekim lošim stvarima", naveo je Stevanović.

On je upitao šta su radili posljednjih 20 godina kad je riječ o "Željeznicama" i "nekom pod navodnicima lošem radu u `Željeznicama`".

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je danas da je zadužio ministra saobraćaja i veza Zorana Stevanovića da razgovara sa predstavnicima radnika "Željeznica Republike Srpske" koji su najavili proteste zbog nagomilanih problema u ovom preduzeću.

Minić je podsjetio da je Vlada predvidjela rebalansom budžeta povećanje subvencija za "Željeznice" za dodatnih 35 miliona KM.

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da su "Željeznice" došle u težak položaj jer su stale željezara Zenica i "Ljubija".

"`Željeznice` nemaju više šta da prevoze i mi moramo obezbijediti ljudima plate. Ne možemo ih pustiti da ostanu bez plata do kraja godine", rekla je Vidovićeva.