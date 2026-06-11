Vlada Srpske usvojila Prijedlog rebalansa Budžeta: Uvećanje od 15,1 odsto

Vlada Republike Srpske razmatrala je i usvojila je na 14. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2026. godinu čiji je okvir 8.525.000.000 KM, što je uvećanje za 15,1% ili za 1.116.000.000 KM, u odnosu na usvojeni budžet za 2026. godinu.

Razlozi za donošenje Rebalansa su promjena u strukturi i visini budžetskih sredstava i budžetskih izdataka, kao i promjene prioriteta koji se finansiraju iz budžetskih sredstava.

"Usvajanje Rebalansa omogućiće realizaciju obaveza koje su proistekle iz zakonskih i podzakonskih akata, a odnose se na uvećanje platnih koeficijenata za administrativne radnike u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske za 10%. Odnosi se i na povećanje koeficijenta za zaposlene u republičkim organima uprave, institucijama pravosuđa Republike Srpske, osnovnim i srednjim školama, đačkim domovima, ustanovama kulture, javnim visokoškolskim ustanovama, studentskim centrima i ustanovama zdravstva za koje će obezbijediti povećanje plata od 5% za sve zaposlene. Osim toga, zaposlenima u oblasti zdravstva koji ostvaruju pravo na zdravstveni dodatak obezbijeđeno je i dodatno uvećanje u visini od 20% prosječne plate isplaćene u prethodnoj godini", navode iz Vlade Republike Srpske.

Uvećanje plata

Rebalansom je planirano uvećanje rashoda za lična primanja zaposlenih koji se primjenjuje na obračun od 01.04.2026. godine, ali je planirano i uvećanje plata od 01. avgusta 2026. godine u visini od 5% u odnosu na postojeća primanja.

"Ukupni budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu predviđeni Prijedlogom rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2026. godinu iznosiće 5.742,8 miliona KM (5 milijardi 742 miliona 800 hiljada KM), što predstavlja uvećanje od 154,2 miliona KM, odnosno 2,8% u odnosu na sredstva planirana Budžetom Republike Srpske za 2026. godinu.

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U Prijedlogu Rebalansa su planirani poreski prihodi 5.327,1 miliona KM, što je povećanje od 2,9% ili 149,1 milion KM u odnosu na planirani Budžet za 2026. godinu. Prema Rebalansu na poziciji indirektnih poreza koji pripadaju Budžetu Republike Srpske je planiran iznos od 2.397,6 miliona KM, što je za 2% više u odnosu na usvojeni Budžet za 2026. godinu", navode iz Vlade.

Kako navode iz Vlade, planirana je i jednokratna pomoć za penzionere.

"Prihodi po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje Prijedlogom rebalansa Budžeta Republike Srpske za 2026. godinu iznose 1.968,6 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 75,7 miliona KM ili 4% u odnosu na sredstva planirana Budžetom za 2026. godinu. Iz budžeta će biti izdvojeno još 243 miliona KM, kako bi bila obezbijeđena isplata penzija za 2026. godinu. Takođe, Rebalansom je planirano povećanje penzija od avgusta mjeseca i jednokratna pomoć za najstariju populaciju", navode iz Vlade.

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Ukupna budžetska sredstva, osim ukupnih budžetskih prihoda i primitaka za nefinansijsku imovinu, uključuju i primitke u ukupnom iznosu od 2.782,2 miliona KM, koji se odnose na primitke od finansijske imovine, primitke od zaduživanja i ostale primitke.

U skladu sa opredjeljenjem Vlade Republike Srpske, te usvojenim setom zakona kojima se uređuju plate zaposlenih u javnom sektoru, Rebalansom su planirani rashodi za lična primanja zaposlenih u iznosu 1.493,6 miliona KM (milijardu 493 miliona 600 hiljada), što predstavlja uvećanje od 85,9 miliona KM, odnosno 6,1% u odnosu na sredstva planirana Budžetom za 2026. godinu.

Rebalansom su planirane doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta u iznosu 721,1 milion KM, što predstavlja uvećanje od 76,5 miliona KM, odnosno 11,9% u odnosu na sredstva planirana Budžetom Republike Srpske za 2026. godinu.

U okviru ove grupe rashoda u budžetu se planiraju sredstva za lične, porodične i civilne invalidnine, socijalnu zaštitu, borački dodatak, zdravstvenu zaštitu boraca, vojnih invalida, porodica poginulih boraca i civilnih žrtava rata, stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od I do IV kategorije, unapređenje i razvoj porodičnog života u Republici Srpskoj, rješavanje problema izbjeglica i raseljenih lica, stipendije, prevoz učenika, te ostale namjene.

Uvećanje ove grupe rashoda je u najvećoj mjeri rezultat primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske, što je vidljivo kroz povećanje sredstava namijenjenih za borački dodatak u iznosu od 26,5 miliona KM, doznaka za unapređenje materijalnog položaja boraca u iznosu od 7,7 miliona KM i ličnih invalidnina u iznosu od 2,5 miliona KM. Osim toga, planirana su i dodatna sredstva za doznake socijalnim institucijama u iznosu od 1,1 miliona KM, kao i sredstva za jednokratnu pomoć penzionerima u iznosu od 31,2 miliona KM.

Subvencije za podsticaj razvoja poljoprivrede i sela

U okviru Ministarstva porodice, omladine i sporta planirana su dodatna sredstva na poziciji doznaka za unapređenje i razvoj porodičnog života u iznosu od 4 miliona KM, a isto je odraz opredjeljenja Vlade Republike Srpske da obezbijedi dodatnu finansijsku podršku nezaposlenim roditeljima sa četvoro i više djece.

Najznačajnija sredstva u grupi subvencije izdvajaju se za podsticaj razvoja poljoprivrede i sela u iznosu od 180 miliona KM, subvencije na ime podsticaja za povećanje plate radnika u iznosu od 17,6 miliona KM i subvencije preduzeću „Željeznice Republike Srpske“ u iznosu od 45 miliona KM, te Aerodrome 5 miliona KM.

U okviru ove grupe rashoda Rebalansom su povećane subvencije za preduzeće „Željeznice Republike Srpske“ za 35 miliona KM, a Aerodromi su povećani za 3 miliona KM. Povećani su i podsticaji za povećanje plata radnika u iznosu od 5 miliona KM, te podrška Institutu za javno zdravstvo koja je veća za 500.000 KM.

Rebalansom je planiran transfer Zavodu za zapošljavanje u svrhu sprovođenja Programa podrške privredi putem povrata uplaćenih poreza i doprinosa za novozaposlene radnike u iznosu od 5 miliona KM, Programa zapošljavanja i samozapošljavanja ranjivih kategorija stanovništva i unapređenja tržišta rada u iznosu od 5 miliona KM, kao i Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem u iznosu od 5 miliona KM U okviru ove grupe rashoda planiran je i Transfer Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu, u iznosu od 0,9 miliona KM.

U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju, Rebalansom je planiran transfer Fondu zdravstvenog osiguranja u iznosu 198 miliona KM: poseban program lijekova iznosi 95 miliona KM, zdravstvena zaštita boračko-invalidskih kategorija 24 miliona KM, zdravstvena zaštita izbjeglica, raseljenih lica i povratnika 0,1 milion KM, vantjelesna oplodnja 3,5 miliona KM, dijagnostička procedura (NIPT test) 3 miliona KM i unapređenje zdravstvene zaštite milion KM.

U skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, planirana su sredstva u iznosu od 60,4 miliona KM, a odnose se na transfer jedinicama lokalne samouprave za sufinansiranje prava na novčanu pomoć i prava na dodatak za pomoć i njegu drugog lica (prava koja se u visini od 50% planiraju u budžetu Republike Srpske, a 50% u budžetu jedinica lokalne samouprave), te zdravstveno osiguranje korisnika navedenih prava i finansiranje prava na podršku u izjednačavanju mogućnosti djece i omladine sa smetnjama u razvoju. Planiranim dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti uvode se dva nova prava, i to: pravo na poseban dodatak na ličnu invalidninu i pravo na poseban dodatak za brigu o djetetu sa smetnjama u razvoju, odnosno licu sa invaliditetom, tako da sredstva planirana na poziciji lične invalidnine iz oblasti socijalne zaštite iznose 41,4 miliona KM. Za realizaciju navedenih prava obezbijeđena su dodatna sredstva u iznosu od 21,9 miliona KM.

Na poziciji Transfer Fondu dječije zaštite, planiran je iznos od 53 miliona KM, i ista su uvećana za 8 miliona KM, što je rezultat povećanja prava na materinski dodatak koji će sada na mjesečnom nivou iznositi 746 KM. Pored toga, planiran je i Transfer Fondu dječije zaštite u iznosu od 0,9 miliona KM za finansiranje prava pronatalitetnog dodatka koji ostvaruje majka sa prebivalištem u Republici Srpskoj za svako trećerođeno i četvororođeno dijete, bez obzira na materijalni status porodice i mjesto rođenja djeteta.

U okviru Javnih investicija, na poziciji transfera jedinicama lokalne samouprave, planirana su sredstva za finansiranje infrastrukturnih projekata u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj u ukupnom iznosu od 207 miliona KM. U odnosu na sredstva planirana Budžetom Republike Srpske za 2026. godinu, za ovu namjenu obezbijeđeno je dodatnih 190 miliona KM.

Izdaci za otplatu dugova Rebalansom budžeta za 2026. godinu iznose 1.334,7 miliona KM, što predstavlja umanjenje od 13,9 miliona KM, odnosno 1,0% u odnosu na sredstva planirana Budžetom Republike Srpske za 2026. godinu.

Vlada Republike Srpske je na današnjoj sjednici utvrdila i u proceduru razmatranja i usvajanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2026. godinu, kojim se propisuje način izvršenja Rebalansa Budžeta za 2026. godinu.

Takođe, utvrđen je i Prijedlog zakona o fiskalnoj odgovornosti u Republici Srpskoj kojim se stvara adekvatan pravni okvir za smanjenje rizika i jačanje fiskalne stabilnosti, jer se predloženim zakonskim rješenjima dodatno jačaju fiskalna odgovornost za efikasno i efektivno korišćenje budžetskih sredstava, te sistem kontrole i nadzora.

Vlada je danas utvrdila prijedloge odluke o izmjeni Odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2026. godini i Odluku o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2026. godinu koje će biti upućene u proceduru razmatranja i usvajanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Utvrđeni prijedlozi zakona

Vlada Republike Srpske, s ciljem povećanja plata zaposlenih u javnom sektoru, utvrdila je danas, po hitnom postupku: Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u organima uprave Republike Srpske, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici, Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske, te Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda Republike Srpske.

Razlog za donošenje navedenih zakona je uvećanje plate zaposlenih od pet odsto (5%).

"Izmjene ovih zakona predstavljaju još jednu od mjera Vlade Republike Srpske koje doprinose privrednom rastu i povećanju plata radnika. Predložene izmjene stupaju na snagu 1. avgusta 2026. godine", navode iz Vlade.

Kada je riječ o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj, izvršeno je i dodatno uvećanje neto plate u iznosu od 100 KM za zaposlene na rukovodećim radnim mjestima u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, te zaposlene sa srednjom stručnom spremom koji rade na poslovima vezanim za vaspitno-obrazovni rad.

Takođe, kada je riječ o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture Republike Srpske, izvršeno je dodatno uvećanje neto plate u iznosu od 100,00 KM za direktore ustanova kulture. Takođe, izvršena su djelimična korigovanja kada su u pitanju vrednovanja viših i najviših stručnih zvanja u bibliotečkoj i muzejskoj djelatnosti. Za radnike u ustanovama kulture, zaposlene na radnim mjestima koja podrazumijevaju viša stručna zvanja, neto plata je uvećana za dodatnih 50,00 KM, dok je neto plata za radnike sa najvišim stručnim zvanjima uvećana za dodatnih 100,00 KM.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o radu, po hitnom postupku.

Izmjenom i dopunama ovog zakona, skraćuje se vrijeme trajanja pripravničkog staža za lica sa završenim srednjim obrazovanjem sa šest na tri mjeseca, a za lica sa završenim visokim obrazovanjem sa 12 na šest mjeseci.

U skladu sa potrebom usklađivanja sa odredbama Zakona o radu, u smislu skraćivanja pripravničkog staža za lica sa završenim srednjim i visokim obrazovanjem, Vlada je danas, po hitnom postupku, utvrdila: Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o državnim službenicima, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o bibliotečko – informacionoj djelatnosti, Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o muzejskoj djelatnosti, te Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o učeničkom standardu.

Kada je riječ o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, jedan od razloga za donošenje ovih zakona je smanjenje naknade koju kandidati plaćaju prilikom polaganja stručnog i popravnog ispita, a koja je jedan od uslova prilikom zasnivanja radnog odnosa.

Vlada Republike Srpske danas je utvrdila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, po hitnom postupku.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi da se izjednače uslovi za ostvarivanje prava na penziju policijskih službenika koji su stekli uslove za penziju prije stupanja na snagu Zakona o dopuni Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima iz 2019. godine i policijskih službenika koji su stekli uslove nakon stupanja na snagu istog.

Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji, po hitnom postupku, kojim se vrši dorada pojmova bitnih dijelova oružja i municije i usklađuje sa međunarodnim standardima, te pored toga uvode se i novi pojmovi koji do sada nisu bili normativno uređeni, a koji su usklađeni sa savremenim pravnim i tehničkim standardima.

Razlog za donošenje zakona je, između ostalog, i potreba produženja roka za legalizaciju oružja, čime se omogućava dodatni vremenski period građanima da bez pravnih posljedica prijave i registruju oružje koje drže bez odgovarajućih isprava, što doprinosi povećanju stepena tačnosti evidencije oružja kao i unapređenju opšte bezbjednosti Republike.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, po hitnom postupku, te usvojila Zaključak o razmatranju prijedloga Saveza sindikata Republike Srpske po pitanju potrebe usaglašavanja izmjena normativnih rješenja vezano za naplatu doprinosa i korišćenje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Navedene dopune odnose se na preciznije uređenje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, utvrđivanje svojstva osiguranog lica, obim prava na zdravstvenu zaštitu, kao i programe zdravstvene zaštite. Predloženim izmjenama Zakona obuhvaćeno je i uređivanje obima i načina ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja po pitanju specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite, bolničke zdravstvene zaštite i lijekova. Preciznije je, takođe, regulisano i pitanje zaključivanja ugovora sa zdravstvenim ustanovama, troškovi zdravstvene zaštite i participacija, te je proširena i modifikovana lista osiguranih lica koja su oslobođena plaćanja participacije.

Preciznije je razrađen i postupak odobravanja liječenja ili sprovođenja dijagnostičkog postupka izvan Republike, kao i postupak odlučivanja o prijedlogu za odobravanje liječenja izvan Republike.

Dodatno su regulisana i pitanja prava na naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, odnosno spriječenosti za rad zbog potrebe njege oboljelog člana uže porodice, kao i nadležnost za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad.

Dodatno je regulisano i pitanje primjene Zakona u dijelu utvrđivanja svojstva osiguranika koji penziju ili invalidninu ostvaruje od inostranog isplatioca djelimično po osnovu većinskog staža osiguranja ostvarenog u inostranstvu.

Zaključkom se zadužuju Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Ministarstvo finansija da u saradnji sa Savezom sindikata Republike Srpske i drugim nadležnim organima formiraju radnu grupu koja će u roku od šest mjeseci analizirati postojeće stanje i pripremiti prijedlog normativnih rješenja u cilju kvalitetnije zaštite prava korisnika iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, po hitnom postupku.

Predloženim izmjenama Zakona odlaže se primjena djelimične liberalizacije cijena osiguranja od autoodgovornosti do kraja 2031. godine. Zakon se usklađuje i sa propisima o zaštiti ličnih podataka, čime se obezbjeđuje pravni osnov za njihovu obradu u postupcima osiguranja. Izmjenama se preciziraju uslovi za ostvarivanje prava na naknadu štete, povećava se prag materijalne štete za korišćenje evropskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi sa 500 KM na 2.500 KM, te dopunjuju izvori finansiranja i način upravljanja sredstvima Zaštitnog fonda.

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj.

Razlog za izmjene i dopune ovog zakona je Inicijativa Centra za pružanje besplatne pravne pomoći Republike Srpske sadržana u potrebi da se preciznije propiše postupak utvrđivanja prava za korisnike besplatne pravne pomoći, razlozi za otkazivanje pružanja besplatne pravne pomoći i ukidanje rješenja, te uslovi za prestanak prava na besplatnu pravnu pomoć, kao i način utvrđivanja disciplinske odgovornosti za povrede zakona, donošenjem predmetnog zakona biće omogućeno da se otklone problemi koji su uočeni tokom petogodišnje primjene Zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i omogući efikasnije funkcionisanje Centra za pružanje besplatne pravne pomoći.

Razlog za izmjene i dopune ovog zakona je Inicijativa Centra za pružanje besplatne pravne pomoći Republike Srpske sadržan je u potrebi da se preciznije propiše postupak utvrđivanja prava za korisnike besplatne pravne pomoći, razlozi za otkazivanje pružanja besplatne pravne pomoći i ukidanje rješenja, te uslovi za prestanak prava na besplatnu pravnu pomoć, kao i način utvrđivanja disciplinske odgovornosti za povrede zakona, donošenjem predmetnog zakona biće omogućeno da se otklone problemi koji su uočeni tokom petogodišnje primjene Zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i omogući efikasnije funkcionisanje Centra za pružanje besplatne pravne pomoći.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju osnovice za utvrđivanje visine prava i visine cenzusa propisanih Zakonom o dječjoj zaštiti za 2026. godinu.

Prema novoj odluci osnovica za utvrđivanje visine prava na materinski dodatak utvrđuje se u procentu od 82,888% od najniže plate u Republici Srpskoj u 2025. godini i za 2026. godinu iznosi 746,00 KM. Korisnicima prava na materinski dodatak koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu ove odluke, nominalna visina prava utvrđenog rješenjem o ostvarenom pravu, uskladiće se i isplaćivati u iznosu od 746,00 KM bez donošenja novog rješenja, počevši od dana stupanja na snagu ove odluke za preostali period ostvarenog prava.

Razlog za donošenje ove odluke je opredjeljenje Vlade Republike Srpske da se materijalni položaj nezaposlenih majki, korisnica materinskog dodatka unaprijedi imajući u vidu porast troškova života od perioda donošenja Zakona o dječjoj zaštiti 2017. godine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o stipendiranju deficitarnih zanimanja za školsku 2026/2027. godinu, kojom se učenicima prvih razreda srednjih škola koji su upisali deficitarna zanimanja obezbijediti stipendija u iznosu od 100,00 KM i troškovi prevoza učenika, u toku trajanja nastavne godine.

S ciljem povezivanja obrazovanja sa tržištem rada Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske je i ove godine je planiralo sredstva za stipendije za učenike koji upisuju deficitarna zanimanja. Za tu namjenu u 2026. godini obezbijeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 900.000 KM. Takođe, budžetskim zahtjevom Ministarstva prosvjete i kulture za 2027. godinu biće planirana sredstva za stipendiranje deficitarnih zanimanja za školsku 2026/2027. godinu.

S ciljem da se podstakne upis učenika u zanimanja potrebna tržištu rada, a za koja učenici iskazuju najmanje interesovanja, od jedinica lokalne samouprave i drugih društvenih partnera zatraženi su prijedlozi deficitarnih zanimanja. Ministarstvo prosvjete i kulture je, nakon analize dostavljenih prijedloga, Pravilnikom o planu upisa učenika u prvi razred srednjih škola definisalo deficitarna zanimanja po školama i lokalnim zajednicama. Pravilnikom o planu upisa učenika u prvi razred srednjih škola predviđen je upis 944 učenika u 20 deficitarnih zanimanja i devet struka, u 40 srednjih škola, na području 29 jedinica lokalne samouprave.

U proteklih šest godina, za stipendiranje deficitarnih zanimanja, iz Budžeta Republike Srpske, izdvojeno oko 4,2 miliona KM, od čega 2,8 miliona KM za stipendije i 1,4 miliona KM za prevoz. Stipendirano je više od 3.500 učenika.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika.

Ovom odlukom se odobrava 92.880,00 KM za potpunu i djelimičnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 189 radnika iz sedam preduzeća, koji su procesom stečaja ili likvidacije preduzeća ostali bez zaposlenja.

Ova sredstva doznačiće se Fondu PIO Republike Srpske, od čega je iznos od 27.307,01 KM predviđen za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 16 radnika iz preduzeća KP „Sinjakovo“ A.D. iz Jezera, dok je iznos od 19.784,88 KM predviđen za djelimičnu uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 167 radnika iz preduzeća GP „Knegrad“ A.D.-u stečaju iz Kneževa. Iznos od 45.788,11 KM je predviđen za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za šest radnika iz pet preduzeća, koji su se prijavili na Javni poziv Fonda PIO Republike Srpske otvoren do 31.12.2026. godine, a koji sa uplatom navedenih sredstava stiču uslove za starosnu penziju.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o sufinansiranju projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u ukupnom iznosu od 149.993,00 KM.

Riječ je o infrastrukturnim projektima od značaja za građane, koje će Vlada sufinansirati u opštinama: Jezero („Zelena oaza Đol-razvoj održive turističke infrastrukture za prirodni i kulturni doživljaj opštine Jezero“), Vlasenica (“Lijepa Ravan-oaza prirode i aktivnog turizma na zelenoj stazi“), Šamac (“Povezivati ruralna područja u mjesnoj zajednici Kruškovo Polje i Obudovac 2 sa centrom opštine i omogućiti balansirani razvoj”), Vukosavlje („Uređenje i asfaltiranje putne infrastrukture u M3 Modrički Lug - II faza”), Berkovići („Promocija lokalnog biodiverziteta kroz inovativne mjere zasnovane na prirodi u agroprehrambenom sektoru BiH — „ProBio BiH”) Han Pijesak („Održivi turizam za zeleni razvoj duž staza Via Dinarice“), Ljubinje („Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima”), Višegrad („Socio-ekonomska održivost i podrška lokalnom stanovništvu u BiH (SELLS II)” i Nevesinje („Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu“).